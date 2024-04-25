Стартап Synthesia представив ШІ-аватари, які можуть передавати людські емоції

Британський стартап Synthesia, який підтримує Nvidia, представив нові цифрові аватари. Вони створені штучним інтелектом і можуть передавати людські емоції за допомогою введення тексту користувачем. Про це повідомляє CNBC.

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Компанія заявила, що її аватари можуть стерти межі між віртуальним світом і реальними персонажами. Їх робота спрямована на усунення камер, мікрофонів, акторів, тривалого редагування та інших витрат із процесу створення професійного відео.

У Synthesia є студія в Лондоні, де актори читають сценарії перед зеленим екраном, щоб навчити систему.

Під час однієї демонстрації компанія показала три рядки тексту, які вставляють у її платформу — «Я щасливий. Мені сумно. Я розчарований», — після чого створений штучним інтелектом актор у відео прочитав текст відповідно до кожної відповідної емоції.

За даними Synthesia, технологію стартапу використовують понад 55 000 компаній, у тому числі половина зі списку Fortune 100, для створення цифрових аватарів для корпоративних презентацій і навчальних відео.

Synthesia

Заснована у 2017 році, компанія Synthesia залучила $90 млн від інвесторів минулого року при оцінці приблизно в $1 млрд, що робить її однією з британських ШІ фірм-«єдинорогів».

Акціонерами компанії також є Accel, Kleiner Perkins, GV, FirstMark Capital і MMC.

Занепокоєння щодо фейкового контенту

Компанія висловила занепокоєння щодо того, як її відео можуть використовуватися для створення фейкового новинного контенту. У Synthesia заявили, що видавці повинні зареєструватися як корпоративні клієнти, щоб створювати синтетичні аватари. Вміст, створений за його технологією, перевіряється модераторами.

Synthesia публічно не розголошує ціни для своїх корпоративних клієнтів.

Компанія також вимагає, щоб усі її нові клієнти пройшли ретельний процес «Знай свого клієнта», схожий на той, що використовується в банківській галузі, що допомагає запобігти зловмисникам від створення фальшивих профілів компаній для поширення дезінформації.