Google знищить інформацію, яку збирала через Chrome в режимі «інкогніто»

Google погодилась знищити мільярди записів даних, щоб врегулювати позов про те, що компанія таємно відстежувала активність користувачів браузера Chrome, які думали, що переглядають веб-сторінки приватно в режимі «інкогніто». Про це повідомляє Reuters.

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Замість здійснення виплат в розмірі $5 млрд компенсації за шкоду, Google погодилася знищити мільярди записів даних, оновити інформацію про збір даних і протягом наступних п'яти років зберегти налаштування, які блокують сторонні файли cookie в режимі «інкогніто».

Позов проти Google

Груповий позов проти IT-гіганта розпочався у 2020 році, охоплюючи мільйони користувачів Google, які використовували приватний перегляд з 1 червня 2016 року.

Користувачі стверджують, що аналітика Google, файли cookie та програми дозволяють компанії відстежувати людей, які користуються браузер Chrome у режим «інкогніто».

Вони заявили, що це перетворило Google на «непідконтрольне сховище інформації», дозволяючи компанії дізнаватися про їхніх друзів, улюблену їжу, захоплення, звички покупок та «найбільш інтимні та потенційно ганебні речі», які вони шукають в інтернеті.

Згідно з угодою, Google оновить розкриття інформації про те, що вона збирає в режимі «приватного перегляду», цей процес вже розпочато. Також користувачам приватного режиму дозволять блокувати сторонні cookie протягом п'яти років.

«В результаті Google збиратиме менше даних із сеансів приватного перегляду користувачів, а також зароблятиме менше грошей на цих даних», — написали адвокати позивачів.

Представник Google Хосе Кастанеда заявив, що компанія рада врегулювати позов, який вона вважає безпідставним.

«Ми ніколи не пов'язуємо дані з користувачами, коли вони використовують режим „інкогніто“. Ми з радістю видалимо старі технічні дані, які ніколи не були пов'язані з особою і ніколи не використовувалися для будь-якої форми персоналізації», — зазначив Кастанеда.