FinAwards 2024: найкращі YouTube-канали та Telegram-канали про фінанси

29 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2024. Сайти «Мінфін» і Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

Цього року з’явилися дві важливі номінації — «Найкращий YouTube-канал про фінанси» і «Найкращий Telegram-канал про фінанси». Вони надважливі, адже мають відповідальну мету — підвищувати фінансову грамотність українців та поширювати актуальну інформацію у сфері фінансів.

Під час FinAwards визначили переможця у номінації «Найкращий YouTube-канал про фінанси» і «Найкращий Telegram-канал про фінанси».

Найкращий YouTube-канал

Переможцем у номінації «Найкращий YouTube-канал про фінанси» за голосуванням став YouTube-канал «Економічної правди». Друге місце — УкрІнвестКлуб, а третю сходинку посів канал Wallet Pro.

Найкращий Telegram-канал

Переможцем у номінації «Найкращий Telegram-канал про фінанси» за голосуванням став «Бізнич/Фінанси/Інвестиції». На другому місці — «Ціна держави».

Третє місце посівів телеграм-канал «Фінансист. Бізнес та тренди».

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.

Партнерами засновників премії — сайтів «Мінфін» і Finance.ua у цьому році стали Національна асоціація банків України, найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.