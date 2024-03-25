НБУ послабив гривню до мінімуму, а на міжбанку валюта росте до максимумів: головне за 25 березня

Національний банк встановив на 26 березня офіційний курс гривні до долара на рівні 39,2298 грн (+0,3223 грн), що є новим історичним мінімумом. Попередній рекорд був встановлений 21 березня.

Безготівковий долар дорожчає, міжбанк «сходив» на 39,30 грн: це новий рекорд

У понеділок, 25 березня, зростає безготівковий курс долара. Ранкова торгівля з 10:00 на майданчику Bloomberg стартувала на 39,01 грн/$ (нижче закриття ринку в п'ятницю — 39,13 грн/$) після чого за півтори години котирування піднялися до 39,1950 грн/$, а опівдні до 39,28−39,30 грн/$.

Зеленський підписав закон про ринки капіталу: в НКЦПФР просили накласти на нього вето

Володимир Зеленський підписав ухвалений у лютому законопроєкт № 5865, що має на меті врегулювання та здійснення нагляду за діяльністю на ринках капіталу й організованих товарних біржах. Очільник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов просив президента ветувати законопроєкт.

Нацбанк достроково перерахує у держбюджет 80% свого прибутку за минулий рік

Це погоджено в оновленому Меморандумі економічної та фінансової політики України за програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом.

В Україні відкрили Офіс Реєстру збитків: чому це важливо

22 березня у Києві відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Перші заявки прийматимуть щодо зруйнованого житла.

Курс долара та євро на тиждень: як на гривні позначиться транш МВФ