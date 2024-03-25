НБУ послабив гривню до мінімуму, а на міжбанку валюта росте до максимумів: головне за 25 березня
Національний банк встановив на 26 березня офіційний курс гривні до долара на рівні 39,2298 грн (+0,3223 грн), що є новим історичним мінімумом. Попередній рекорд був встановлений 21 березня.
Безготівковий долар дорожчає, міжбанк «сходив» на 39,30 грн: це новий рекорд
У понеділок, 25 березня, зростає безготівковий курс долара. Ранкова торгівля з 10:00 на майданчику Bloomberg стартувала на 39,01 грн/$ (нижче закриття ринку в п'ятницю — 39,13 грн/$) після чого за півтори години котирування піднялися до 39,1950 грн/$, а опівдні до 39,28−39,30 грн/$.
Зеленський підписав закон про ринки капіталу: в НКЦПФР просили накласти на нього вето
Володимир Зеленський підписав ухвалений у лютому законопроєкт № 5865, що має на меті врегулювання та здійснення нагляду за діяльністю на ринках капіталу й організованих товарних біржах. Очільник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов просив президента ветувати законопроєкт.
Нацбанк достроково перерахує у держбюджет 80% свого прибутку за минулий рік
Це погоджено в оновленому Меморандумі економічної та фінансової політики України за програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом.
В Україні відкрили Офіс Реєстру збитків: чому це важливо
22 березня у Києві відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Перші заявки прийматимуть щодо зруйнованого житла.
Курс долара та євро на тиждень: як на гривні позначиться транш МВФ
Минулий тиждень був багатим на події, і валютний ринок на них реагував. Міжбанк декілька разів ходив вище за рівень 39 гривень за долар, але потім відступав на фоні позитивних новин щодо виділення Україні міжнародної допомоги. Проте, Нацбанку все одно довелося вдвічі наростити обсяги продажу долара зі своїх резервів.
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