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25 березня 2024, 20:00

НБУ послабив гривню до мінімуму, а на міжбанку валюта росте до максимумів: головне за 25 березня

Нацбанк знову послабив гривню до історичного мінімуму

Національний банк встановив на 26 березня офіційний курс гривні до долара на рівні 39,2298 грн (+0,3223 грн), що є новим історичним мінімумом. Попередній рекорд був встановлений 21 березня.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 березня 2024, 20:29
#
Берите доллары, девочки… Мальчики вас обманут… Как Всегда… Бегом…
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 березня 2024, 20:52
#
40… 40… 40… Азбука морзе .
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 березня 2024, 21:19
#
1 апреля … Оникс . вас раздуплись…как сегодня…
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0
bonv
bonv
25 березня 2024, 22:11
#
Нехай спалюють більше ЗВР:)
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