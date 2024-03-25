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25 березня 2024, 17:21

Нацбанк знову послабив гривню до історичного мінімуму

Національний банк встановив на 26 березня офіційний курс гривні до долара на рівні 39,2298 грн (+0,3223 грн), що є новим історичним мінімумом. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк встановив на 26 березня офіційний курс гривні до долара на рівні 39,2298 грн (+0,3223 грн), що є новим історичним мінімумом.

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Попередній рекорд був встановлений 21 березня, що видно на цьому графіку, який демонструє зміну курсу гривні у парі з доларом з початку року.

На міжбанківському ринку долар також зріс до максимуму до на 39,30 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Prya
Prya
25 березня 2024, 17:34
#
Это непопулярно, но крайне необходимо. Нужно еще решительнее двигаться в сторону точки равновесия.
+
+30
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 березня 2024, 18:33
#
Ух ты истину глаголышь…точка равновесия логично 100 пополам 50 грн…
+
+30
zevs1
zevs1
25 березня 2024, 18:49
#
Судя по всему у гривны будут ежедневные исторические минимумы .
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