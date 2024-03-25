Нацбанк знову послабив гривню до історичного мінімуму

Національний банк встановив на 26 березня офіційний курс гривні до долара на рівні 39,2298 грн (+0,3223 грн), що є новим історичним мінімумом. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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Попередній рекорд був встановлений 21 березня, що видно на цьому графіку, який демонструє зміну курсу гривні у парі з доларом з початку року.

На міжбанківському ринку долар також зріс до максимуму до на 39,30 грн.