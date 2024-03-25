У понеділок, 25 березня, зростає безготівковий курс долара. Ранкова торгівля з 10:00 на майданчику Bloomberg стартувала на 39,01 грн/$ (нижче закриття ринку в п'ятницю — 39,13 грн/$) після чого за півтори години котирування піднялися до 39,1950 грн/$, а до опівдні до 39,28−39,30
грн/$.
Безготівковий долар дорожчає, міжбанк «сходив» на 39,30 грн: це новий рекорд
У понеділок, 25 березня, зростає безготівковий курс долара. Ранкова торгівля з 10:00 на майданчику Bloomberg стартувала на 39,01 грн/$ (нижче закриття ринку в п'ятницю — 39,13 грн/$) після чого за півтори години котирування піднялися до 39,1950 грн/$, а до опівдні до 39,28−39,30
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Долар також пропонували по 39,35 грн/$, проте на цих рівнях угод ще не було.
Національний банк встановив довідковий курс на рівні 39,1579 грн/$.
На 12:20 обсяг торгів на Bloomberg досяг $120 млн, і може продовжити активно зростати післяобід. Нацбанк, напевно, залишиться найбільшим валютним продавцем на торгах.
Минулого тижня НБУ наростив свої продажі з валютних резервів у 2,6 раза — до $680 млн.
Коментарі - 11
«Какой курс ожидаете через 6 месяцев ?»
Живу в Харькове и поэтому на такой
длительный срок ничего не прогнозирую.
Могу спрогнозировать только летнее
наступление орков на Харьков с попыткой
его полного окружения…
«Посмотрите сколько мы должны МВф»
Вот и напишите конкретную цифру — сколько Украина должна на сегодня МВФ.
Лично я не буду возражать, если энергетику вы восстановите исключительно
за гривневые закупки с нулевыми расходами валюты…
Им тоже надо идти на встречу.
встановлено на рівні 39,2298 грн/$