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25 березня 2024, 15:01

Безготівковий долар дорожчає, міжбанк «сходив» на 39,30 грн: це новий рекорд

У понеділок, 25 березня, зростає безготівковий курс долара. Ранкова торгівля з 10:00 на майданчику Bloomberg стартувала на 39,01 грн/$ (нижче закриття ринку в п'ятницю — 39,13 грн/$) після чого за півтори години котирування піднялися до 39,1950 грн/$, а до опівдні до 39,28−39,30
грн/$.

У понеділок, 25 березня, зростає безготівковий курс долара.

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Долар також пропонували по 39,35 грн/$, проте на цих рівнях угод ще не було.

Національний банк встановив довідковий курс на рівні 39,1579 грн/$.

На 12:20 обсяг торгів на Bloomberg досяг $120 млн, і може продовжити активно зростати післяобід. Нацбанк, напевно, залишиться найбільшим валютним продавцем на торгах.

Минулого тижня НБУ наростив свої продажі з валютних резервів у 2,6 раза — до $680 млн.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
25 березня 2024, 15:04
#
Та досить вже!
+
+24
Qwerty1999
Qwerty1999
25 березня 2024, 15:15
#
Поступила финансовая помощь от доноров — почему-бы и не нарастить продажи валюты на межбанке, ведь донорская помощь предоставлена в валюте для проведения бюджетных выплат, а расходы бюджета на социальные выплаты производятся исключительно в гривне…
+
0
financialGenius
financialGenius
25 березня 2024, 15:31
#
Всегда есть что сказать и когда падает хорошо и когда укрепляется , все у вас по плану … Какой курс ожидаете через 6 месяцев ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 березня 2024, 16:03
#
FinancialGenius
«Какой курс ожидаете через 6 месяцев ?»

Живу в Харькове и поэтому на такой
длительный срок ничего не прогнозирую.

Могу спрогнозировать только летнее
наступление орков на Харьков с попыткой
его полного окружения…
+
0
Борис Бурбон
Борис Бурбон
25 березня 2024, 15:39
#
Посмотрите сколько мы должны МВф , там в этом месяце отдать надо почти все то, что от него получили. А к существующем проблемам добавилась еще и енергетика
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
25 березня 2024, 15:59
#
Борис Бурбон
«Посмотрите сколько мы должны МВф»

Вот и напишите конкретную цифру — сколько Украина должна на сегодня МВФ.
Лично я не буду возражать, если энергетику вы восстановите исключительно
за гривневые закупки с нулевыми расходами валюты…
+
0
zevs1
zevs1
25 березня 2024, 15:23
#
Доллар уходит в отрыв, значит снова всё начнёт дорожать.
+
0
uxui
uxui
25 березня 2024, 16:00
#
Почему дорожает, где откат, я хочу купить по 36.6, а лучше по 29 как до войны, шо такое?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 березня 2024, 16:09
#
Купившие бакс по 42+ тоже хотят слиться хотя-бы в ноль.
Им тоже надо идти на встречу.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 березня 2024, 16:10
#
Офіційний курс НБУ на 26 березня 2024 року
встановлено на рівні 39,2298 грн/$
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 березня 2024, 16:18
#
40…40… 40…40… 40… Грн… Ето уже точьно…тот кто писал свои, не удачные прогнозы… Всех записал в список бредней, доверия нет…
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