В Іспанії призупинять роботу Telegram — Reuters

Верховний суд Іспанії розпорядився призупинити роботу служби обміну повідомленнями Telegram після того, як медіакомпанії поскаржилися на те, що Telegram дозволяє користувачам завантажувати їх контент без дозволу. Про це повідомляє Reuters.

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Використання Telegram в Іспанії буде призупинено з понеділка, 25 березня, після запиту медіакомпаній, включаючи Atresmedia, EGEDA, Mediaset та Telefonica.

Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати Telegram в Іспанії на час розслідування претензій. Джерело в суді повідомило, що відповідальність за блокування послуг Telegram буде покладена на операторів мобільного зв'язку.

За даними антимонопольного відомства CNMC, Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Ним користуються майже 19% іспанців.