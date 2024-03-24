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24 березня 2024, 13:03

В Іспанії призупинять роботу Telegram — Reuters

Верховний суд Іспанії розпорядився призупинити роботу служби обміну повідомленнями Telegram після того, як медіакомпанії поскаржилися на те, що Telegram дозволяє користувачам завантажувати їх контент без дозволу. Про це повідомляє Reuters.

Верховний суд Іспанії розпорядився призупинити роботу служби обміну повідомленнями Telegram після того, як медіакомпанії поскаржилися на те, що Telegram дозволяє користувачам завантажувати їх контент без дозволу.
Фото: pixabay.com

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Використання Telegram в Іспанії буде призупинено з понеділка, 25 березня, після запиту медіакомпаній, включаючи Atresmedia, EGEDA, Mediaset та Telefonica.

Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати Telegram в Іспанії на час розслідування претензій. Джерело в суді повідомило, що відповідальність за блокування послуг Telegram буде покладена на операторів мобільного зв'язку.

За даними антимонопольного відомства CNMC, Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Ним користуються майже 19% іспанців.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Kidav
Kidav
24 березня 2024, 13:20
#
Немає нічого неможливого, якщо ти цього хочеш!
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
24 березня 2024, 14:27
#
Демократія і свобода слова:)
+
0
Oleksandr Solovei
Oleksandr Solovei
24 березня 2024, 15:33
#
Можна запасатися попкорном. Блокувати телеграм, задачка з якою ще жодна країна не змогла впоратися повною мірою.
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