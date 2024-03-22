У застосунку «Дія» відтепер можна знайти освітні документи — дипломи та шкільні атестати. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
22 березня 2024, 13:58
У «Дії» з’явилися дипломи та шкільні атестати
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«Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в «Дії», — зазначив він.
Відтепер у застосунку:
- Cвідоцтво про базову середню освіту;
- Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
- Диплом кваліфікованого робітника;
- Диплом фахового молодшого бакалавра;
- Диплом молодшого спеціаліста;
- Диплом молодшого бакалавра;
- Диплом бакалавра;
- Диплом спеціаліста;
- Диплом магістра;
- Диплом доктора філософії;
- Диплом доктора мистецтва.
Щоб побачити документи в «Дії», необхідно оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
«Працюємо, щоб згодом були і додатки», — додав Федоров.
Джерело: Мінфін
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