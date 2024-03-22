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22 березня 2024, 13:58

У «Дії» з’явилися дипломи та шкільні атестати

У застосунку «Дія» відтепер можна знайти освітні документи — дипломи та шкільні атестати. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У застосунку «Дія» відтепер можна знайти освітні документи — дипломи та шкільні атестати.
Фото: t.me/zedigital

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«Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в «Дії», — зазначив він.

Відтепер у застосунку:

  • Cвідоцтво про базову середню освіту;
  • Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • Диплом кваліфікованого робітника;
  • Диплом фахового молодшого бакалавра;
  • Диплом молодшого спеціаліста;
  • Диплом молодшого бакалавра;
  • Диплом бакалавра;
  • Диплом спеціаліста;
  • Диплом магістра;
  • Диплом доктора філософії;
  • Диплом доктора мистецтва.

Щоб побачити документи в «Дії», необхідно оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

«Працюємо, щоб згодом були і додатки», — додав Федоров.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Bookseller
Bookseller
22 березня 2024, 14:05
#
Нету там моего диплома, атестата, прав, и даже вместо ИНН надпись «ваш документ проходить верифікацію». Зробити цифровий підпис не можу, пишуть, що реєстр хворий. Якщо так буде далі, видалю цю дію нафіг.
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0
Exba
Exba
22 березня 2024, 14:49
#
Хм… У меня подтянулись доки. Даже новая загранка, которую в феврале получил
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0
Lolik1837
Lolik1837
22 березня 2024, 14:49
#
Че то фигня какая то . Диплом то появился — а паспорт и права пропали
+
0
AllexL
AllexL
22 березня 2024, 15:26
#
Мого — немає, можливо, в мене занадто старий диплом, майже 30 років тому отримав
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