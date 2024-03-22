У «Дії» з’явилися дипломи та шкільні атестати

У застосунку «Дія» відтепер можна знайти освітні документи — дипломи та шкільні атестати. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в «Дії», — зазначив він.

Відтепер у застосунку:

Cвідоцтво про базову середню освіту;

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

Диплом кваліфікованого робітника;

Диплом фахового молодшого бакалавра;

Диплом молодшого спеціаліста;

Диплом молодшого бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом спеціаліста;

Диплом магістра;

Диплом доктора філософії;

Диплом доктора мистецтва.

Щоб побачити документи в «Дії», необхідно оновити застосунок. Вони підтягнуться автоматично, якщо є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

«Працюємо, щоб згодом були і додатки», — додав Федоров.