Компанія Google запускає три безоплатні онлайн-програми навчання для малого та середнього бізнесу в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
20 березня 2024, 15:34
Google запускає безоплатні програми навчання для малого та середнього бізнесу в Україні
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
За словами Google, програми допоможуть українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз.
Три програми
- Програма «Зростайте з Google: програма для малих бізнесів» розрахована для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток через розвиток і масштабування компанії. Після навчання 100 бізнесів зможуть взяти участь у менторській програмі від експертів.
- У межах програми «Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу» топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту бізнесу.
- Програма «Знаходьте нових клієнтів за кордоном» поможе дізнатися, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача та розробити стратегію виходу на нові ринки.
Навчання проходитиме онлайн, а долучитися можна як до однієї, так і до кількох програм одночасно.
Старт першої програми вже 3 квітня. Дізнатися детальніше про програми та реєструватися можна за цим посиланням.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі