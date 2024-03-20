Google запускає безоплатні програми навчання для малого та середнього бізнесу в Україні

Компанія Google запускає три безоплатні онлайн-програми навчання для малого та середнього бізнесу в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Google, програми допоможуть українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз.

Три програми

Програма «Зростайте з Google: програма для малих бізнесів» розрахована для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток через розвиток і масштабування компанії. Після навчання 100 бізнесів зможуть взяти участь у менторській програмі від експертів.

У межах програми «Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу» топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту бізнесу.

Програма «Знаходьте нових клієнтів за кордоном» поможе дізнатися, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача та розробити стратегію виходу на нові ринки.

Навчання проходитиме онлайн, а долучитися можна як до однієї, так і до кількох програм одночасно.

Старт першої програми вже 3 квітня. Дізнатися детальніше про програми та реєструватися можна за цим посиланням.