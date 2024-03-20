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20 березня 2024, 15:34

Google запускає безоплатні програми навчання для малого та середнього бізнесу в Україні

Компанія Google запускає три безоплатні онлайн-програми навчання для малого та середнього бізнесу в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Компанія Google запускає три безоплатні онлайн-програми навчання для малого та середнього бізнесу в Україні.
Фото: pixabay.com

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За словами Google, програми допоможуть українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз.

Три програми

  • Програма «Зростайте з Google: програма для малих бізнесів» розрахована для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток через розвиток і масштабування компанії. Після навчання 100 бізнесів зможуть взяти участь у менторській програмі від експертів.
  • У межах програми «Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу» топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту бізнесу.
  • Програма «Знаходьте нових клієнтів за кордоном» поможе дізнатися, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача та розробити стратегію виходу на нові ринки.

Навчання проходитиме онлайн, а долучитися можна як до однієї, так і до кількох програм одночасно.

Старт першої програми вже 3 квітня. Дізнатися детальніше про програми та реєструватися можна за цим посиланням.

Джерело: Мінфін
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