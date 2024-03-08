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8 березня 2024, 20:01

Головне за тиждень: інфляція уповільнилась, гроші від ЄС прийдуть вже у березні, валютні резерви «схудли»

Інфляція у лютому уповільнилась — Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у лютому 2024 року сповільнилося до 0,3%, порівняно з 0,4% у січні та 0,7% у грудні 2023 року. Це найнижчий показник із серпня 2023 року. У річному обчисленні, порівняно із лютим 2023 року, інфляція сповільнилася до 4,3%.

Україна у березні-квітні отримає від ЄС 6 мільярдів євро

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро уже в березні, а другий у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Міжнародні резерви продовжують зменшуватись: у лютому вони «схудли» на 3,8%

У лютому міжнародні резерви України знову знизились — цього разу на 3,8% до $37,1 млрд.

Кабмін збільшить військовий збір та акцизи

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи щодо збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Біткоїн торкнувся $70 тис, а Ethereum наближається до $4 тисяч

Криптовалютний ринок 8 березня наближається до чергового перелому — біткоїн вже торкнувся відмітки у $70 тисяч, а Ethereum наближається до $4 тисяч.

ЄЦБ зберіг ставку на рекордно високому рівні

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні у четвер, 7 березня зберегла відсоткові ставки без змін. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому за підсумками засідання ради керуючих регулятора. ЄЦБ зберіг три ключові ставки на колишньому рівні на четвертому засіданні поспіль.

НБУ підтвердив статус системної важливості для 15 банків

Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

НБУ оштрафував Укрпошту на 17 мільйонів, також покарав три банки та великі обмінники: перелік

Національний банк у лютому застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Джерело: Мінфін
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