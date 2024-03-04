Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи щодо збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів, передає Інтерфакс-Україна.
Кабмін збільшить військовий збір та акцизи
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«Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)», — йдеться у відповіді міністерства на запит агентства.
У Мінфіні нагадали, що у грудні 2023 року представники української влади та експерти МВФ сформували робочу групу для вироблення пропозицій щодо короткострокових заходів для підвищення доходів у 2024 році. Ці заходи забезпечать додаткові надходження у поточному році не менше ніж 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.
Уточнюється, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.
Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться:
- покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,
- продавців нерухомості,
- роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння,
- операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.
«Пропозиції також включають приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами ЄС, введення акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин», — додав Мінфін.
Очікується, що відповідні законопроєкти будуть подані на розгляд Кабінету міністрів та розглянуті Верховною Радою до кінця першого кварталу 2024 року.
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«Загалом за попередні два роки повномасштабної війни ми залучили понад 75 млрд доларів США зовнішньої допомоги. Фактично на потреби безпеки оборони ми витрачаємо виключно внутрішній ресурс», — сказав він.
За його словами, ключовими донорами прямої бюджетної підтримки є Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада, а також інші країни G7.
«Порядку 37 млрд доларів ми залучили у 2022 році. Більше 42 млрд доларів ми залучили у 2023 році. План на цей рік залучити щонайменше 37 млрд дол. допомоги від наших партнерів», — повідомив Шмигаль.
Він додав, що дефіцит українського бюджету цього року становить понад 20% від ВВП України — 37 млрд дол.
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
Іншими словами — все здорожчає)))
Цікаво також коли ж пенсії та зарплати будуть приведені до мінімальних стандартів ЄС?