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4 березня 2024, 14:06

Кабмін збільшить військовий збір та акцизи

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи щодо збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи щодо збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

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«Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)», — йдеться у відповіді міністерства на запит агентства.

У Мінфіні нагадали, що у грудні 2023 року представники української влади та експерти МВФ сформували робочу групу для вироблення пропозицій щодо короткострокових заходів для підвищення доходів у 2024 році. Ці заходи забезпечать додаткові надходження у поточному році не менше ніж 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.

Уточнюється, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться:

  • покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,
  • продавців нерухомості,
  • роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння,
  • операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

«Пропозиції також включають приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами ЄС, введення акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин», — додав Мінфін.

Очікується, що відповідні законопроєкти будуть подані на розгляд Кабінету міністрів та розглянуті Верховною Радою до кінця першого кварталу 2024 року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

+
+74
bonv
bonv
4 березня 2024, 14:18
#
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції заявив, що Україна в 2024 році потребує щонайменше 37 млрд доларів фінансової допомоги.
«Загалом за попередні два роки повномасштабної війни ми залучили понад 75 млрд доларів США зовнішньої допомоги. Фактично на потреби безпеки оборони ми витрачаємо виключно внутрішній ресурс», — сказав він.
За його словами, ключовими донорами прямої бюджетної підтримки є Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада, а також інші країни G7.
«Порядку 37 млрд доларів ми залучили у 2022 році. Більше 42 млрд доларів ми залучили у 2023 році. План на цей рік залучити щонайменше 37 млрд дол. допомоги від наших партнерів», — повідомив Шмигаль.
Він додав, що дефіцит українського бюджету цього року становить понад 20% від ВВП України — 37 млрд дол.
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
+
+54
bonv
bonv
4 березня 2024, 14:19
#
Штрафи і пені, плюс податки та відосики про все добре і гірше ж точно не буде © телемарафон…
+
+75
Riojas
Riojas
4 березня 2024, 14:33
#
Напомните кто ввел временный военный сбор? А, ну да, это ж другое
+
+14
zzel
zzel
4 березня 2024, 15:18
#
Так у нас вроде и война с 2014 не прекращалась ?
+
+15
Riojas
Riojas
4 березня 2024, 14:20
#
Фопикам значит доначислят военный сбор, ну что ж, стоило ожидать
+
+15
irakez
irakez
4 березня 2024, 15:08
#
Додати до цього дурні пропозиції по мобілізації, і ФОПів в Україні сильно поменшає
+
+48
Rubi0
Rubi0
4 березня 2024, 14:28
#
Кто-то еще верит что весь мир с нами и нам дадут сотни млрд на восстановление? Вся война и разрушения будут оплачены из карманов оставшихся в стране.
+
+29
bonv
bonv
4 березня 2024, 14:37
#
Уряд ініціює зменшення тиску на підприємців — Богдан Данилишин. Ініціюють чи зменшили?
+
+22
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 березня 2024, 14:55
#
Тиск зменшать, податки збільшать. Хто проти — дотиснуть
+
0
SamBB
SamBB
4 березня 2024, 16:35
#
Це зменшення в сторону збільшення)))
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
4 березня 2024, 15:11
#
Порядок, в древние времена ето обозначало бы сами подумайте… Если осталось чем…
+
0
SamBB
SamBB
4 березня 2024, 16:34
#
«Пропозиції також включають приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами ЄС, введення акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин»

Іншими словами — все здорожчає)))
Цікаво також коли ж пенсії та зарплати будуть приведені до мінімальних стандартів ЄС?
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