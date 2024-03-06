Міжнародні резерви продовжують зменшуватись: у лютому вони «схудли» на 3,8%

У лютому міжнародні резерви України знову знизились — цього разу на 3,8% до $37,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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«Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів», — йдеться у повідомленні.

Національний банк відповідно до балансових даних у лютому продав на валютному ринку $1 540,6 млн та викупив до резервів $31,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в лютому становив $1 508,7 млн, зменшившись в 1,4 раза порівняно з січнем.

Регулятор також повідомив, що на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1 336,2 млн:

$523,6 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$514,4 млн — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

$295,0 млн — грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк;

$3,2 млн — кредитні кошти від Світового банку під гарантію Іспанії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $1 129,5 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379,0 млн.

Також у лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $199,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, що у січні міжнародні резерви схудли майже на 5%.

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