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6 березня 2024, 16:52

Міжнародні резерви продовжують зменшуватись: у лютому вони «схудли» на 3,8%

У лютому міжнародні резерви України знову знизились — цього разу на 3,8% до $37,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У лютому міжнародні резерви України знову знизились — цього разу на 3,8% до $37,1 млрд.
Фото: Pixabay

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«Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів», — йдеться у повідомленні.

Національний банк відповідно до балансових даних у лютому продав на валютному ринку $1 540,6 млн та викупив до резервів $31,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в лютому становив $1 508,7 млн, зменшившись в 1,4 раза порівняно з січнем.

Регулятор також повідомив, що на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1 336,2 млн:

  • $523,6 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $514,4 млн — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
  • $295,0 млн — грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк;
  • $3,2 млн — кредитні кошти від Світового банку під гарантію Іспанії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $1 129,5 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379,0 млн.

Також у лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $199,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, що у січні міжнародні резерви схудли майже на 5%.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+12
uxui
uxui
6 березня 2024, 17:05
#
Ещё не вечер. Как не тужатся удержать 36.6, и всё никак, весной летом ждем ракету
+
+15
BatonUA
BatonUA
6 березня 2024, 17:30
#
Біжи в бункер
+
+42
bonv
bonv
6 березня 2024, 17:05
#
Тупо спалюють валюту…
+
0
w33
w33
6 березня 2024, 18:31
#
До кінця березня надійде 5-6 млрд, тому все планово
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