Україна у березні-квітні отримає від ЄС 6 мільярдів євро

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро уже в березні, а другий у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пише Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility», — сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві в п'ятницю.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.