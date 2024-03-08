Біткоїн торкнувся $70 тис, а Ethereum наближається до $4 тисяч

Криптовалютний ринок 8 березня наближається до чергового перелому — біткоїн вже торкнувся відмітки у $70 тисяч, а Ethereum наближається до $4 тисяч. Про це свідчать дані на біржах та агрегаторах.

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На момент написання новини ціна BTC на біржі Gate.io становить $66 тисяч. Втім, на графіку видно як ціна торкнулась відмітки у $70 тисяч, до того як впасти.

П'ятихвилинний графік торгів біткоїна / Джерело: TradingView

Для біткоїна відмітка $70 тисяч це не лише психологічний бар'єр, а й новий історичний рекорд за весь час торгів. На сайті CoinMarketCap він вже оновився й становить — $70,083.05.

Аналогічна ситуація спостерігається й на графіку Ethereum. Друга за капіталізацією криптовалюта ще далека до подолання історичного рекорду, який був зафіксований два роки тому на рівні $4891, але ETH впритул наблизилась до відмітки $4 тисячі.

П'ятихвилинний графік торгів Ethereum / Джерело: TradingView