У Червоному морі перерізали кабелі глобального інтернету

У Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечують глобальний інтернет і телекомунікації. Про це повідомляє Sky News.

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Пошкодження впливає на 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та Близький Схід. Серед них Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom і TGN-Gulf, повідомляє HGC Global Communications із Гонконгу.

Пізніше в компанії уточнили, що критично пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15 у водах, що знаходяться під юрисдикцією Ємену.

Компанія Seacom, яка обслуговує Джибуті, заявила, що «початкове тестування вказує на те, що постраждалий сегмент знаходиться в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря».

В Seacom заявили, що компанія перенаправляє трафік, який їй вдалося змінити, хоча деякі служби не працюють.

Компанія Tata Communications, яка є частиною індійського конгломерату і стоїть за лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що «ініціювала негайні та відповідні заходи щодо виправлення ситуації».

Хто перерізав кабелі

Хусити заперечують факт саботажу ліній на маршруті, що вважається найважливішим для передачі даних з Азії до Європи. Вони звинуватили у збоях військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.

Водночас минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.

Нагадаємо

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі.

Передбачається, що угода має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.