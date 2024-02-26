Група українських хакерів UA25 атакувала російські сервери. Велику хакерську атаку помітили на сайтах рф 25 лютого, написали СтартКом ЗСУ.
26 лютого 2024, 10:43
Група українських хакерів UA25 атакувала російські сайти
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Що відомо
Повідомляється, що «UA25» отримали доступ до матеріалів логістики росії, засекречених матеріалів адвокатів та деяких маркетплейсів. Вони вивантажили понад 5 ТБ особистої та корпоративної конфіденційної інформації. А ще їм вдалося проникнути до внутрішніх серверів країни-агресорки.
Нагадаємо
На початку лютого Кіберфахівці Головного управління розвідки України за участі IT ARMY вивели з ладу російську програму керування дронами. Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.
Джерело: Мінфін
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