Група українських хакерів UA25 атакувала російські сайти

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Що відомо

Повідомляється, що «UA25» отримали доступ до матеріалів логістики росії, засекречених матеріалів адвокатів та деяких маркетплейсів. Вони вивантажили понад 5 ТБ особистої та корпоративної конфіденційної інформації. А ще їм вдалося проникнути до внутрішніх серверів країни-агресорки.

Нагадаємо

На початку лютого Кіберфахівці Головного управління розвідки України за участі IT ARMY вивели з ладу російську програму керування дронами. Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.