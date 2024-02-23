Головне за тиждень: гривня оновила історичний мінімум, зміна валютних правил, мільйонерів стало більше

У четвер, 22 лютого 2024 року, офіційний курс НБУ гривні у парі з доларом оновив свій історичний мінімум до 38,6237. На інших ринках гривня також суттєво впала, лише під кінець тижня валюта трохи подешевшала.

Нацбанк змінив валютні правила для бізнесу

Національний банк з 21 лютого змінює окремі правила роботи з валютою для бізнесу, які покликані запобігти непродуктивному відпливу капіталу.

Другий рік війни: Кількість офіційних мільйонерів в Україні зросла на 16%

Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень минулого року задекларували 12 374 особи, за рік кількість офіційних мільйонерів зросла на 16%.

Кабмін може ввести нові податки для фінансування армії — ЗМІ

Кабінет міністрів та представники профільних комітетів Верховної Ради обговорюють план збільшення доходів бюджету на 0,5% від ВВП.

МВФ та Україна на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми фінансування

Представники МВФ та уряд України досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого набору економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної угоди про розширене фінансування (EFF) обсягом близько $15,6 млрд.

ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії

ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії. Він спрямований на подальше обмеження доступу до військових технологій та розширює список компаній, які допомагають у війні — їх кількість перевищила 2 тисячі.

НБУ хоче надати держорганам доступ до номерів банківських карток клієнтів

Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 20 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,62 млрд грн в еквіваленті, що на 11,17 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,45 млрд грн.