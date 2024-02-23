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23 лютого 2024, 20:00

Головне за тиждень: гривня оновила історичний мінімум, зміна валютних правил, мільйонерів стало більше

Офіційний курс гривні оновив історичний мінімум у парі з доларом

У четвер, 22 лютого 2024 року, офіційний курс НБУ гривні у парі з доларом оновив свій історичний мінімум до 38,6237. На інших ринках гривня також суттєво впала, лише під кінець тижня валюта трохи подешевшала.

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Джерело: Мінфін
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