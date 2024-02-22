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22 лютого 2024, 10:10

НБУ хоче надати держорганам доступ до номерів банківських карток клієнтів

Нацбанк пропонує для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк пропонує для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267.

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Що пропонує Нацбанк

Зазначається, що зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

  • доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

  • уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

  • уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Як зауважують в регуляторі, такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Що це дасть банкам

Пропонується, що банки додатково розкриватимуть на запит держорганів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів.

Це можуть бути, наприклад, номери платіжних карток обох контрагентів операції (як платника, так і одержувача коштів), а також найменування постачальника платіжних послуг контрагента.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 21

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 лютого 2024, 10:25
#
Так это давно пора было сделать, у нас полиция 100% пассивна, они подают запросы в банк, а банк им отвечает извините эт банк тайна идите в суд :D хотя чтобы что-то давать, нужно сначала обучить *кибер полицию* работать как кибер полиция)
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+321
Злий Інвестор
Злий Інвестор
22 лютого 2024, 10:29
#
Ну правильно. Це зроблено тому, що в поліції дуже часто сидить опер Вася, котрий шукає бізнеси з яких можна збити грошенят. Тому і потрібна була незалежна інстанція, що оцінювала б чи дійсно вартує надати людині доступ.
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 лютого 2024, 10:34
#
Банки делают тоже самое, блокируют счёт клиента, и никуда не подают ни в какие органы, а тупо держат в обороте данную сумму.
Хотя по закону 3 дня если банк не нашёл решения он передаёт дело в НБУ, а вообще если у банка нет законных пiдстав (то есть если клиент не нарушил закон) блокировать деньги, по этому я даю вам 100% что ни один банк не даст вам бумажку, что вы нарушили ст закона такой то пунк и вам было заблокировано деньги и что идёт какое либо разбирательство:)
Все банки это такой же махинационный центр:)
Кто не знает все банки имеют статус первынный орган мониторинга, то есть на ровне с кассами, обменниками, адвокатами, нотариусами и т. д. А они могут блочить только по запросу державных органов, но ни как не по жалобе, или своему личному разбирательству.
+
+27
MaxTirpiz
MaxTirpiz
22 лютого 2024, 11:05
#
Ты совсем глупый ? Когда банк блокирует карту он в первую очередь руководствуется своим внутренним комплаенсом, а они в разных банках могут отличатся в части определения рисковых операций . И причину блокировки банк может не называть. А сам комплаенс — это коммерческая тайна, которую пэрэсичным не покажут
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 лютого 2024, 12:03
#
MaxTirpiz ты хочешь сказать что законы банка, важнее закона Украины?) я лишь пишу что банки не соблюдают законы и это факт.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
22 лютого 2024, 12:37
#
У банка не может быть законов, глупый)) Но внутрибанковская политика фин мона и комплаенса может быть гораздо строже закона (слабее закона быть не может). Поэтому некоторые банки и дуют на холодное особенно зарубежные
+
+7
Criptor82
Criptor82
22 лютого 2024, 13:06
#
MaxTirpiz. Це все фуфло, коли справа доходить до суду. В моїй практиці були такі розумники з фінмону одного державного банку, в суді представник банку не може нічого пояснити ні суду, ні учасникам процесу про так званий комплаенс та які ж були ризики, і де конкретно вони визначені. Бекав-мекав, а пояснити не зміг, все на що спромігся зіслалася на ст. 15 Закону України «Про легалізацію…», а вкінці запропонував провести фінансову операцію, по якій була відмова, в іншому банку:)) А ви кажете «комплаенс». Це у нас в країні, вони такі борзі. Була б це західна Європа, діяли б в рамках Конституції та законів.
+
0
Riojas
Riojas
22 лютого 2024, 11:10
#
Вот именно, это — основная проблема мегареестра, который создали наши можновладці. Да, вся информация есть, но в десятке отдельных источников и на доступ к каждому делался запрос. Так как минимум можно отследить кто и зачем запрашивал доступ.
+
+50
financialGenius
financialGenius
22 лютого 2024, 10:55
#
У нас полиция не поэтому пассивна , сталкивался два раза с действиями полиции , жесткие телесные закрывали с чистым листком и ничего там не было … писал в прокуратуру заявление на восстановление дела, но тоже после этого никто ничего не сделал . Просто крышевание ОПГ и если не на тех пишет то ничего никто там делать не будет, а вот бизнес пощимить или сдать своим подельникам с ОПГ это запросто делают …
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 лютого 2024, 11:00
#
А я пишу так как лично сталкивался с кибер)) потому кибер там просто слово)У них нет полномочий, нет доступа к оф имейлу киберполиции чтобы делать запросы куда либо, они делятся на старую полицию, кол центр, и кибер, и вот чтобы вести расследование должны подать запрос на биржу с оф имейла кибер полиции, на бирже поддержка говорит да если оф запрос будет с имейла полиц гов юа, мы дадим все док-ва+ фото открытого дела, но у них ничего этого нет, более того *головный следователь кибер полиции* как мне сказали, спросил, а что такое криптовалюта и бинанс биржи и т. д. и тп) вот и на этом закончилось
+
+166
Riojas
Riojas
22 лютого 2024, 10:31
#
И в оберег сразу выгружайте, с выпиской по остаткам.
+
+255
Silumin
Silumin
22 лютого 2024, 10:47
#
Правильно, товариш воєнком має одразу знати, скільки грошей можна вимагати з кожного потенційного ухилянта!
+
+65
veritas69
veritas69
22 лютого 2024, 11:09
#
Та уже пофиг. работаем на опережение тупых законов
+
+92
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 лютого 2024, 11:17
#
Карты надо разгрузить до 0
+
+117
Mr Bungle
Mr Bungle
22 лютого 2024, 11:18
#
В нашій країні все робиться, щоб ніхто не тримав грощі в банку, де завгодно-за кордоном, в нерухомості, в тещі але не в банку.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 лютого 2024, 12:21
#
А навіщо взагалі банки в цифровому таборі?
+
0
bonv
bonv
22 лютого 2024, 11:59
#
Чим дальше в ліс, тим страшніше © Гірше ж точно не буде? ©
+
0
bonv
bonv
22 лютого 2024, 12:00
#
Штрафи і пені та відосики про все добре і гірше ж точно не буде ©
+
+9
sacha2222
sacha2222
22 лютого 2024, 12:04
#
Ще питання з якою метою буде використана інформація працівниками держорганів. Я так розумію комусь сильно кортить розвалити банківську систему.
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0
Dante732
Dante732
22 лютого 2024, 12:15
#
Больше власти государству.
+
0
ModernM
ModernM
22 лютого 2024, 13:40
#
Вся річ у тому, я к цим інструментом будут користуватися можновладці. Мабуть повинен бути механизм регулювання відносин між «тим хто обслуговує і тим хто користується», Вважаю, по перше, що ці механізми повинні бути прозорими. Даби простий користувач сервісом, мав можливість вплинути зі свого боку.
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