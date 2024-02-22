НБУ хоче надати держорганам доступ до номерів банківських карток клієнтів

Нацбанк пропонує для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що пропонує Нацбанк

Зазначається, що зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Як зауважують в регуляторі, такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Що це дасть банкам

Пропонується, що банки додатково розкриватимуть на запит держорганів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів.