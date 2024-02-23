ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 лютого 2024, 12:19

ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії

ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії. Він спрямований на подальше обмеження доступу до військових технологій та розширює список компаній, які допомагають у війні — їх кількість перевищила 2 тисячі. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з рішенням, під нові санкції потрапили 106 фізичних та 88 юридичних осіб, які мають відношення до військового й оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння з КНДР до рф, депортації та переховування українських дітей.

Рада ЄС додала 27 нових суб'єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, та тих, які допомагають технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

«Деякі з цих компаній та організацій базуються у третіх країнах — Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді і Туреччині. Вони допомагали Росії обходити санкції, виробляти й розробляти електронні компоненти для зброї», — йдеться у пресрелізі.

Активи зазначених осіб підлягають замороженню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в'їзд, яка забороняє їм в'їзд або транзит через територію ЄС.

Читайте також: Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти рф

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+45
mphet26
mphet26
23 лютого 2024, 12:27
#
То что делают поляки с молчаливого согласия немцев и французов можно назвать необъявленными санкциями против Украины?
+
+15
curio
curio
23 лютого 2024, 14:48
#
Это не санкции, а просто профанация для видимости. Из-за блокады и запретов Украина в 2023 году сократила экспорт зерна в Европу, а Россия увеличила в 10 раз.
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
23 лютого 2024, 15:00
#
Едина дієва санкція — це повне ембарго, але на це ніколи не підуть, бізнес є бізнес…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами