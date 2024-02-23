ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії

ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії. Він спрямований на подальше обмеження доступу до військових технологій та розширює список компаній, які допомагають у війні — їх кількість перевищила 2 тисячі. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

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Згідно з рішенням, під нові санкції потрапили 106 фізичних та 88 юридичних осіб, які мають відношення до військового й оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння з КНДР до рф, депортації та переховування українських дітей.

Рада ЄС додала 27 нових суб'єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, та тих, які допомагають технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

«Деякі з цих компаній та організацій базуються у третіх країнах — Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді і Туреччині. Вони допомагали Росії обходити санкції, виробляти й розробляти електронні компоненти для зброї», — йдеться у пресрелізі.

Активи зазначених осіб підлягають замороженню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в'їзд, яка забороняє їм в'їзд або транзит через територію ЄС.

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