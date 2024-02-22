НБУ підвищив курс долара на 14 копійок: офіційний курс

Національний банк України встановив на 22 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,6237 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 14 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 21 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 41,72 грн, що на 18 копійок більше, ніж у попередній день.

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