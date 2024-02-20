Міжнародні правоохоронні органи заарештували двох членів відомого хакерського угруповання LockBit. Також закрили сайти, які організація використовувала для виплати викупу. Про це повідомляє пресслужба Европолу.
Міжнародні спецслужби знешкодили хакерське угрупування LockBit. Одного з членів арештували в Україні
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LockBit визнано найпоширенішою та найшкідливішою програмою-вимагачем у світі, яка завдає збитків на мільярди євро.
Ця міжнародна операція є результатом складного розслідування, проведеного Національним агентством зі злочинності Великобританії в рамках міжнародної робочої групи, відомої як «Операція Кронос», координованої на європейському рівні Європолом і Євроюстом.
Правоохоронці вилучили 34 сервери у Нідерландах, Німеччині, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Австралії, США та Великобританії.
Крім того, за запитом французьких судових органів у Польщі та Україні заарештовано двох учасників хакерського угруповання LockBit. Судові органи Франції та США також видали три міжнародні ордери на арешт і п’ять обвинувальних актів.
В ході розслідування справи було заморожено понад 200 криптовалютних рахунків, пов’язаних зі злочинною організацією.
Наразі велика кількість даних, зібраних під час розслідування, зараз у розпорядженні правоохоронних органів. Ці дані використовуватимуться для підтримки поточної міжнародної операційної діяльності, спрямованої на виявлення лідерів цієї групи, а також розробників, афілійованих осіб, інфраструктури та злочинних активів, пов’язаних із цією злочинною діяльністю.
Найшкідливіша програма-вимагач у світі
LockBit вперше з’явився наприкінці 2019 року, спочатку назвавши себе програмою-вимагачем «ABCD». З того часу він стрімко розвивався і у 2022 році став найбільш поширеним варіантом програми-вимагача в усьому світі.
Хакерська група також пропонувала свої послуги, тобто основна команда створює зловмисне програмне забезпечення та запускає свій веб-сайт, одночасно надаючи ліцензії на свій код афілійованим особам, які здійснюють атаки.
Атаки LockBit спостерігаються в усьому світі: сотні афілійованих осіб залучаються для проведення операцій з програмами-вимагачами за допомогою інструментів та інфраструктури LockBit.
Платежі викупу розподілялися між основною командою LockBit і філіями, які отримували в середньому три чверті зібраних платежів викупу.
Жертви
За даними ФБР, хакерська група заявила про 1600 жертв у США та 2000 за кордоном. Більшість із них — представники приватного сектору. ФБР заявило, що відстежує 144 мільйони викупів, сплачених у зв’язку з атаками LockBit, повідомляє Bloomberg.
Інструмент дешифрування
Правоохоронні органи створили інструмент дешифрування, за допомогою якого жертви LockBit можуть розблокувати свої системи, не сплачуючи викупу.
У Європолі зазначили, що даний інструмент доступний 37 мовами і вже допоміг понад 6 мільйонам постраждалих у всьому світі.
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