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20 лютого 2024, 20:00

Валюта різко зросла на міжбанку, Мінфін залучив 16 млрд від ОВДП: головне за 20 лютого

Валютний міжбанк йде вгору — досяг 38,6 грн/$

Сьогодні, 20 лютого, помітно зростає безготівковий курс долара щодо гривні на міжбанківському валютному ринку. О 10-й ранку торгівля на Bloomberg почалася угодою на рівні 38,3550 грн/$ після вчорашнього закриття майданчика на 38,32 грн/$.

Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 20 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,62 млрд грн в еквіваленті, що на 11,17 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,45 млрд грн.

Приватбанк удвічі зменшив вартість переказу коштів на закордонні картки

Така акція діятиме до 20 квітня. Про це повідомляє пресслужба банку.

ВР готується повернути штрафи за несплату за мікрокредитами

Споживачів фінпослуг чекає повернення штрафів та пені за прострочені кредити. Про це розповіла під час конференці FinYear Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Сьогодні, 20 лютого, Єврокомісія оголосила початковий обсяг гуманітарної допомоги на 2024 рік в розмірі 83 млн євро для підтримки людей, які постраждали від війни росії проти України.

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Швеція направить Україні новий пакет військової допомоги на $680 млн. Ця допомога стане найбільшою, виділеною Стокгольмом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на шведського міністра оборони Пола Юнсона.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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paulball
paulball
20 лютого 2024, 21:24
#
Вот куди сховалась ця смаглюк!
це ганьба
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0
paulball
paulball
20 лютого 2024, 21:25
#
Кров на її руках
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