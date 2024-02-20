Валюта різко зросла на міжбанку, Мінфін залучив 16 млрд від ОВДП: головне за 20 лютого

Сьогодні, 20 лютого, помітно зростає безготівковий курс долара щодо гривні на міжбанківському валютному ринку. О 10-й ранку торгівля на Bloomberg почалася угодою на рівні 38,3550 грн/$ після вчорашнього закриття майданчика на 38,32 грн/$.

Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 20 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,62 млрд грн в еквіваленті, що на 11,17 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,45 млрд грн.

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Така акція діятиме до 20 квітня. Про це повідомляє пресслужба банку.

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