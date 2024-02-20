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20 лютого 2024, 13:11

«Відбілити» свою кредитну історію стане складніше — відповідний законопроєкт скоро буде зареєстрований у парламенті

Депутати мають намір зробити роботу бюро кредитних історій більш прозорою й унеможливити зловживання, пов’язані, зокрема, з «відбілюванням» репутації несумлінних позичальників. Про це розповіла під час конференці FinYear Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Депутати мають намір зробити роботу бюро кредитних історій більш прозорою й унеможливити зловживання, пов’язані, зокрема, з «відбілюванням» репутації несумлінних позичальників.

«Для мене було відкриттям, що інформація по боржнику, який отримував кредити, в БКІ не завжди відповідає реальності. Є багато умільців, які якимсь чином намагаються уникнути подання правдивої інформації у БКІ за тим чи іншим кредитом», — зауважила Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, відповідний законопроєкт ще не зареєстрований, але всі робочі групи пройшов і вже перебуває на фінальній стадії.

Серед основних змін, які пропонуються у документі:

  • запровадження унікального ідентифікатора. Він буде присвоюватися на кредит на етапі його оформлення. За цим ідентифікатором кредит можна буде відслідкувати;
  • всі нові кредитори, які набули право вимоги за кредитом, обов'язково передаватимуть дані по кредиту мінімум в одне БКІ;
  • необхідність згоди позичальника на передачу даних до БКІ скасовується;
  • до БКІ передаватимуть також дані щодо поручителів за договором;
  • дані про тих кредиторів, які не передають в БКІ інформацію про кредит, отримуватиме НБУ.

«Ці стартапери, які від кредитних установ домовлялися з проблемними клієнтами, що за погашення частини заборгованості допоможуть видалити не дуже чисту історію, всі зникнуть. Законопроєкт вже на виході», — резюмувала Ольга Василевська-Смаглюк.

Читайте також: Плями на кредитній репутації: звідки вони беруться і як їх вивести

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
20 лютого 2024, 13:42
#
Кредити-депозити:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/
+
0
Три літри
Три літри
20 лютого 2024, 14:57
#
Депутати мають намір зробити роботу бюро кредитних історій більш прозорою й унеможливити зловживання, пов’язані, зокрема, з «відбілюванням» репутації несумлінних позичальників.

А ця проблема дійсно існує?

до БКІ передаватимуть також дані щодо поручителів за договором;

Головне щоб у банка були дісно згоди людей бути поручителями, а не те як це заведено зараз коли банк питає в майбутнього клієнта дані двох-трьох осіб не запитуючи в тих людей згоди на те щоб не те що бути поручителями, а навіть на зберігання їх персональних даних
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