«Відбілити» свою кредитну історію стане складніше — відповідний законопроєкт скоро буде зареєстрований у парламенті

Депутати мають намір зробити роботу бюро кредитних історій більш прозорою й унеможливити зловживання, пов’язані, зокрема, з «відбілюванням» репутації несумлінних позичальників. Про це розповіла під час конференці FinYear Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

«Для мене було відкриттям, що інформація по боржнику, який отримував кредити, в БКІ не завжди відповідає реальності. Є багато умільців, які якимсь чином намагаються уникнути подання правдивої інформації у БКІ за тим чи іншим кредитом», — зауважила Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, відповідний законопроєкт ще не зареєстрований, але всі робочі групи пройшов і вже перебуває на фінальній стадії.

Серед основних змін, які пропонуються у документі:

запровадження унікального ідентифікатора. Він буде присвоюватися на кредит на етапі його оформлення. За цим ідентифікатором кредит можна буде відслідкувати;

всі нові кредитори, які набули право вимоги за кредитом, обов'язково передаватимуть дані по кредиту мінімум в одне БКІ;

необхідність згоди позичальника на передачу даних до БКІ скасовується;

до БКІ передаватимуть також дані щодо поручителів за договором;

дані про тих кредиторів, які не передають в БКІ інформацію про кредит, отримуватиме НБУ.

«Ці стартапери, які від кредитних установ домовлялися з проблемними клієнтами, що за погашення частини заборгованості допоможуть видалити не дуже чисту історію, всі зникнуть. Законопроєкт вже на виході», — резюмувала Ольга Василевська-Смаглюк.

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