Сьогодні, 20 лютого, Єврокомісія оголосила початковий обсяг гуманітарної допомоги на 2024 рік в розмірі 83 млн євро для підтримки людей, які постраждали від війни росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.
ЄС виділив Україні 75 мільйонів євро на гуманітарну допомогу
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З цієї суми 75 млн євро виділяються на гуманітарні проекти в Україні для надання екстреної допомоги, включаючи забезпечення основних потреб таких як притулок, послуги захисту, чиста вода, освіта та охорона здоров’я.
«У центрі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових районів», — йдеться в повідомленні.
Крім того, 8 млн євро виділяється на гуманітарні проєкти в Молдові, які надають цільову допомогу найбільш уразливим верствам населення, включаючи гуманітарну грошову допомогу для забезпечення основних потреб, захисту та охорони здоров’я.
Загальний розмір допомоги
Включно з новим фінансуванням, оголошеним сьогодні, Європейська Комісія виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної допомоги цивільним особам, які постраждали від війни в Україні після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
З цього фінансування 860 млн євро було виділено на гуманітарні програми в межах України та 66 млн євро на підтримку біженців, які втекли до сусідньої Молдови.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро.
Коментарі - 1
Вообще-то US AID обычно присылает ее конкретными вещами в пострадавший регион. Очень часто это вообще сухпаи НАТО, которые все равно списывают. Что интересно мои очень дальние знакомые говорят, что в Афганистане как раз получали эти коробки НАТО с хавчиком. А наши где? Или в магазинах барыги это же толкают в другой упаковке?