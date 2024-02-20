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20 лютого 2024, 17:47

ЄС виділив Україні 75 мільйонів євро на гуманітарну допомогу

Сьогодні, 20 лютого, Єврокомісія оголосила початковий обсяг гуманітарної допомоги на 2024 рік в розмірі 83 млн євро для підтримки людей, які постраждали від війни росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

Сьогодні, 20 лютого, Єврокомісія оголосила початковий обсяг гуманітарної допомоги на 2024 рік в розмірі 83 млн євро для підтримки людей, які постраждали від війни росії проти України.
Фото: pixabay.com

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З цієї суми 75 млн євро виділяються на гуманітарні проекти в Україні для надання екстреної допомоги, включаючи забезпечення основних потреб таких як притулок, послуги захисту, чиста вода, освіта та охорона здоров’я.

«У центрі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових районів», — йдеться в повідомленні.

Крім того, 8 млн євро виділяється на гуманітарні проєкти в Молдові, які надають цільову допомогу найбільш уразливим верствам населення, включаючи гуманітарну грошову допомогу для забезпечення основних потреб, захисту та охорони здоров’я.

Загальний розмір допомоги

Включно з новим фінансуванням, оголошеним сьогодні, Європейська Комісія виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної допомоги цивільним особам, які постраждали від війни в Україні після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

З цього фінансування 860 млн євро було виділено на гуманітарні програми в межах України та 66 млн євро на підтримку біженців, які втекли до сусідньої Молдови.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 18:36
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Мне вот интересно. А есть кто-то кто получал это гуманитарную допомогу от ЕС или США?
Вообще-то US AID обычно присылает ее конкретными вещами в пострадавший регион. Очень часто это вообще сухпаи НАТО, которые все равно списывают. Что интересно мои очень дальние знакомые говорят, что в Афганистане как раз получали эти коробки НАТО с хавчиком. А наши где? Или в магазинах барыги это же толкают в другой упаковке?
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