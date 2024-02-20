ЄС виділив Україні 75 мільйонів євро на гуманітарну допомогу

Сьогодні, 20 лютого, Єврокомісія оголосила початковий обсяг гуманітарної допомоги на 2024 рік в розмірі 83 млн євро для підтримки людей, які постраждали від війни росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

З цієї суми 75 млн євро виділяються на гуманітарні проекти в Україні для надання екстреної допомоги, включаючи забезпечення основних потреб таких як притулок, послуги захисту, чиста вода, освіта та охорона здоров’я.

«У центрі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових районів», — йдеться в повідомленні.

Крім того, 8 млн євро виділяється на гуманітарні проєкти в Молдові, які надають цільову допомогу найбільш уразливим верствам населення, включаючи гуманітарну грошову допомогу для забезпечення основних потреб, захисту та охорони здоров’я.

Загальний розмір допомоги

Включно з новим фінансуванням, оголошеним сьогодні, Європейська Комісія виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної допомоги цивільним особам, які постраждали від війни в Україні після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

З цього фінансування 860 млн євро було виділено на гуманітарні програми в межах України та 66 млн євро на підтримку біженців, які втекли до сусідньої Молдови.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро.