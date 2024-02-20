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20 лютого 2024, 12:46

Швеція направить Україні рекордний пакет військової допомоги на $680 млн

Швеція направить Україні новий пакет військової допомоги на $680 млн. Ця допомога стане найбільшою, виділеною Стокгольмом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на шведського міністра оборони Пола Юнсона.

Швеція направить Україні новий пакет військової допомоги на $680 млн.
Фото:depositphotos

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Що включатиме пакет

Пакет допомоги включатиме різні озброєння, зокрема, гранатомети та 155-мм артилерійські снаряди.

Крім того, до нього увійдуть фінансові кошти «для забезпечення подальших закупівель, у тому числі бронеавтомобілів».

З урахуванням оголошеної 20 лютого допомоги загалом військова допомога Швеції досягне $2,9 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+12
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 13:06
#
Сейчас читаю регулярно паблик Deep State, что солдаты пишут, то просто лютый писец. Поэтому помощь нужна как воздух. Хотя при батле за Авдеевку набили около 400 коробок россиян по OSINT, а у нас около 50, но вообще-то связано с тем, что у нас просто уже вынесли бронетехнику. Сейчас солдаты за свои гроши сбрасываются на покупку 1−2 бронеавтомобилей на батальон, т.к. иначе можно попасть как Зените в ситуацию, что тебя раненого вывозить просто не на чем. Со снарядами ситуация примерно 10 снарядов на батарею (!) из 4х САУ или гаубиц в день. Народ уже горько шутит «Байден, Остин, где боеприпасы?». На CNN сегодня огромная статья на 1й странице «Дорога на Авдеевку завалена телами украинских солдат». Успешный отвод войск. Флеш пишет, что за 8 месяцев на нас сбросили 5000 управляемых бомб, которые либо складывают целый дом как карточный или делают поражение контузиями в радиусе 100−200 метров и целой ротой можно уехать в госпиталь на лечение.

Ситуация на деле близка к критической. Все исключительно держится на героизме украинских солдат, но вообще-то это в массе люди 45+ лет и там уже куча проблем со здоровьем. Если США не прекратят свой цирк, то Авдеевка может быть сущей мелочью. Я пока не читал солдат, то не думал, что ситуация такая.
+
+15
Prya
Prya
20 лютого 2024, 13:12
#
На мюнхенской конфе амерские конгрессмены пообещали, что в марте будет помощь. Не так, как ожидали, но будет. Плюс, как я понял, помогают по другим каналам.
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 13:20
#
Вопрос в том, что сейчас стало понятно, что вклад ЕС в поставки снарядов никогда не был выше 20%. Поставляли США и их закупки в Южной Корее. Макрон против закупок в ЮК, типа надо поддерживать французский бизнес. Франция правда производит, можно посмеяться, 3000 снарядов В МЕСЯЦ.

Не ясно что с ракетами ПВО, но определенно там тоже быстро зреет кризис. Основные поставки ракет были из США, в том числе для европейских ЗРК. Они стреляют часто ракетами «воздух-воздух» с земли американского производства. Локхид правда опубликовал планы, что не планирует пока производить более 400 ракет ЗРК в год. Даже без учета Шахидов это меньше производства ракет в России и КНДР, а выпускается по цели обычно 2 ракеты ЗРК, т.к. вероятность поражения обычно не выше 80% одной ракетой.

Если Конгресс не раскачается, то кризис будет развиваться все более быстро. Европа слишком слаба в части ВПК и быстро не сможет построить оружейные заводы. Они десятелетиями уклонялись от оборонных расходов сидя на шее американцев и без них мало чего могут.
+
+15
Prya
Prya
20 лютого 2024, 13:28
#
Знаете, как и насчет текущего отхода было сказано: «чего все хотели, это было ожидаемо». Так и насчет остального текущего — до ключевых лиц, принимающих решения, доведена острота ситуации. Она контролируемая. Обвала не будет.
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 13:35
#
Да сам по себе отход из Авдеевки только эпизод войны и скорее говорит о низкой компетенции нашего генералитета. Уходить нужно было сразу же как только логисты сказали, что не могут въехать в город. Вообще-то с Авдеевкой по факту не было снабжения и нормального вывоза раненных более 2х недель уже.

Вопросы другие есть более серьезные. Быстро зреет кризис по боеприпасам как снаряды и ракеты ПВО. С другой стороны огромные проблемы мобилизации. Россиянам удалось раскрутить тему с наемниками, они моложе, более мотивированные, чем мобики насильно брошенные на фронт, и их больше. Плюс резко возросла координация и связь у них. Авдеевка это не мясные штурмы. Там по видео видно, что обычно забегает совсем маленькая штурмовая группа около 6−7 человек, но один из них несет лазерный целеуказатель «Стрелец». Если их обстрелять, то они сразу вызывают шквал артиллерийского огня и дежурящие Су-34 сразу кидают по 4 бомбы (2 тонны взрывчатки). Поэтому их и редко встречают на видео в реале, т.к. их маленькая численность не говорит о их реальной огневой мощи. По факту это работа по методичкам морской пехоты США. Примеро так мы делали при Харьковском наступлении также, наводчиками были ветераны США из Иностранного Легиона. Сейчас организационно это не работает по факту. Для начала нечем закидывать цели.
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+15
Criptor82
Criptor82
20 лютого 2024, 13:52
#
Mike Bondarenko. «Плюс резко возросла координация и связь у них, Авдеевка это не мясные штурмы. Там по видео видно (где оно?), что обычно забегает совсем маленькая штурмовая группа 6−7 человек, но один из них несёт лазерный целеуказатель „Стрелец“ … по факту это робота по методичкам морской пехоты США». Все Майкі, зараз експерт по програмам із МВФ — SAndreyS всипле вам перцю на «великом и могучем русском языке», готуйтесь. Андрій сходу запитає (мене доречі теж цікавить) що за Стрілець, яке його ТТХ, завод виробник, з якої пральної машини там мікросхеми, чому група 6−7, а не 2−3, де відео про яке ви пишете (доречі де), хто сказав що ветерани США були навідниками під час Харківського наступу, що таке морська піхота і чому піхота, а не котикі, а чи були у них дротикі, і чому ви все про всіх знаєте? Так SAndreyS ви де? починайте, нам всім цікаво як ви зараз «уработаете Майка — не айтишника, и не знающего английского языка» :)
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0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 13:59
#
Роль «Стрельца» сильно отмечали и британцы в отчете RUSI, да-да Ми-6, но вы же их не хотите читать. Хотя PDF можно скачать обычно бесплатно.
https://www.rusi.org/

На деле по наземному целеуказанию американцы на наших ругаются в околовоенной прессе уже несколько месяцев, что наши избыточно делают ставку на целеуказание с дронов. Далеко не все цели хорошо видно с воздуха, если цель под посадками или это огневая точка в окне. Плюс дрон можно подавить РЭБ, а для наземного целеуказателя можно размотать провод хоть на 1 км.

По факту этими целеуказателями никто нормально не пользуется после того как многие ветераны США уехали домой.
+
0
Criptor82
Criptor82
20 лютого 2024, 13:34
#
Mike Bondarenko. «При батле за Авдеевку набили 400 коробок россиян, а у нас около 50, но вообще-то связано с тем, что к нас просто уже вынесли бронетехнику. Со снарядами ситуация 10 снарядов на батарею из 4х САУ или гаубиц в день» Майкі зараз прискаче ваш старий знайомий SAndreyS і дасть вам щігля за те, що знову не має посилань на джерело. Андрій знову буде писати що ви БАЛАБОЛ, і ні фіга не експерт по знищенню «ротного опорного пункта» з пневматики! :) тому швидко шукайте першоджерела по коробкам, бомбам, і РОПам, дупам і т.д. :)
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 13:41
#
Про ситуацию с 10 снарядами я могу поискать в чате Deep State, но вообще-то это пишет и иностранная пресса как Washington Post. Да вопрос где даже эти 10 снарядов взять. Вообще-то огнь летом был у нас 7000 снарядов в день, осенью 2000. Вы перемножьте и возьмите поставки 700.000 снарядов. Что там будет трепаться Андрей с дивана не так важно, пусть из окопа под КАБами расскажет как дела. У нас страна диванных воинов, все хотят границы 1991 года, но никто не хочет идти на войну, а только убеждает других воевать с лопатой против авиации и артиллерии
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+12
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 13:45
#
Немного ссылок. Флеш о 5000 бомб
https://t.me/serhii_flash/2285

Игорь Луценко из разведки 72й бригады тоже самое.
https://censor.net/ua/blogs/3473973/avdvsk_syujeti_pro_kabi

Реальная ситуация в 110й бригаде
https://t.me/TyskNIP/9762

Западная пресса о нашем генералитете и его компететности
https://www.businessinsider.com/ukraine-military-shifts-active-defensive-failed-nazi-germany-wwii-2024−2

О том что на фронте реально воюют деды
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2024/02/17/7442249/

NYT о кризисе.

https://www.nytimes.com/2024/02/17/world/europe/ukraine-avdiivka-withdraw-despair.html

Что вы там пиште про треп на форуме, если западная и даже наша пресса и эксперты пишут о широком кризисе.
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0
Criptor82
Criptor82
20 лютого 2024, 13:59
#
Mike. Бачу ви підготувались, але для Андрія це не проблема, чекаємо на його вихід :))
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0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 14:02
#
Это просто из истории браузера у меня.
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0
Prya
Prya
20 лютого 2024, 14:18
#
Кстати, Майк, если вдруг пожелаете вспомнить співучу — могу порекомендовать из относительно новых имен «Klavdia Petrivna». Из лучшего, вроде — «Я щаслива», «Імператори». Это нынешние хиты, миллионы прослушиваний.
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0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
20 лютого 2024, 14:34
#
У меня немного другой плей лист

https://youtu.be/Jzlubp7ksYg

https://youtu.be/MmtfuxltrQs

На деле я вырос в русскоязычной семье. Украинский язык мне очень нравится мелодикой.

Но вопрос в том, что не в США не нужен ни русский, ни украинский. Собственно и английский на пефект тоже не очень нужен. Тут до фига иммигрантов, вы бы индусов послушали и офигели от их английского.

Скорее всего, я как и Робин Гуд не вернусь домой. Не факт, что и в США останусь. Проект тут закончился, думаю как раз что-то в Китае взять, чисто для развития.
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