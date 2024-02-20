Швеція направить Україні рекордний пакет військової допомоги на $680 млн

Швеція направить Україні новий пакет військової допомоги на $680 млн. Ця допомога стане найбільшою, виділеною Стокгольмом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на шведського міністра оборони Пола Юнсона.

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Що включатиме пакет

Пакет допомоги включатиме різні озброєння, зокрема, гранатомети та 155-мм артилерійські снаряди.

Крім того, до нього увійдуть фінансові кошти «для забезпечення подальших закупівель, у тому числі бронеавтомобілів».

З урахуванням оголошеної 20 лютого допомоги загалом військова допомога Швеції досягне $2,9 млрд.