Швеція направить Україні новий пакет військової допомоги на $680 млн. Ця допомога стане найбільшою, виділеною Стокгольмом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на шведського міністра оборони Пола Юнсона.
20 лютого 2024, 12:46
Швеція направить Україні рекордний пакет військової допомоги на $680 млн
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Що включатиме пакет
Пакет допомоги включатиме різні озброєння, зокрема, гранатомети та 155-мм артилерійські снаряди.
Крім того, до нього увійдуть фінансові кошти «для забезпечення подальших закупівель, у тому числі бронеавтомобілів».
З урахуванням оголошеної 20 лютого допомоги загалом військова допомога Швеції досягне $2,9 млрд.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 14
Ситуация на деле близка к критической. Все исключительно держится на героизме украинских солдат, но вообще-то это в массе люди 45+ лет и там уже куча проблем со здоровьем. Если США не прекратят свой цирк, то Авдеевка может быть сущей мелочью. Я пока не читал солдат, то не думал, что ситуация такая.
Не ясно что с ракетами ПВО, но определенно там тоже быстро зреет кризис. Основные поставки ракет были из США, в том числе для европейских ЗРК. Они стреляют часто ракетами «воздух-воздух» с земли американского производства. Локхид правда опубликовал планы, что не планирует пока производить более 400 ракет ЗРК в год. Даже без учета Шахидов это меньше производства ракет в России и КНДР, а выпускается по цели обычно 2 ракеты ЗРК, т.к. вероятность поражения обычно не выше 80% одной ракетой.
Если Конгресс не раскачается, то кризис будет развиваться все более быстро. Европа слишком слаба в части ВПК и быстро не сможет построить оружейные заводы. Они десятелетиями уклонялись от оборонных расходов сидя на шее американцев и без них мало чего могут.
Вопросы другие есть более серьезные. Быстро зреет кризис по боеприпасам как снаряды и ракеты ПВО. С другой стороны огромные проблемы мобилизации. Россиянам удалось раскрутить тему с наемниками, они моложе, более мотивированные, чем мобики насильно брошенные на фронт, и их больше. Плюс резко возросла координация и связь у них. Авдеевка это не мясные штурмы. Там по видео видно, что обычно забегает совсем маленькая штурмовая группа около 6−7 человек, но один из них несет лазерный целеуказатель «Стрелец». Если их обстрелять, то они сразу вызывают шквал артиллерийского огня и дежурящие Су-34 сразу кидают по 4 бомбы (2 тонны взрывчатки). Поэтому их и редко встречают на видео в реале, т.к. их маленькая численность не говорит о их реальной огневой мощи. По факту это работа по методичкам морской пехоты США. Примеро так мы делали при Харьковском наступлении также, наводчиками были ветераны США из Иностранного Легиона. Сейчас организационно это не работает по факту. Для начала нечем закидывать цели.
https://www.rusi.org/
На деле по наземному целеуказанию американцы на наших ругаются в околовоенной прессе уже несколько месяцев, что наши избыточно делают ставку на целеуказание с дронов. Далеко не все цели хорошо видно с воздуха, если цель под посадками или это огневая точка в окне. Плюс дрон можно подавить РЭБ, а для наземного целеуказателя можно размотать провод хоть на 1 км.
По факту этими целеуказателями никто нормально не пользуется после того как многие ветераны США уехали домой.
https://t.me/serhii_flash/2285
Игорь Луценко из разведки 72й бригады тоже самое.
https://censor.net/ua/blogs/3473973/avdvsk_syujeti_pro_kabi
Реальная ситуация в 110й бригаде
https://t.me/TyskNIP/9762
Западная пресса о нашем генералитете и его компететности
https://www.businessinsider.com/ukraine-military-shifts-active-defensive-failed-nazi-germany-wwii-2024−2
О том что на фронте реально воюют деды
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2024/02/17/7442249/
NYT о кризисе.
https://www.nytimes.com/2024/02/17/world/europe/ukraine-avdiivka-withdraw-despair.html
Что вы там пиште про треп на форуме, если западная и даже наша пресса и эксперты пишут о широком кризисе.
https://youtu.be/Jzlubp7ksYg
https://youtu.be/MmtfuxltrQs
На деле я вырос в русскоязычной семье. Украинский язык мне очень нравится мелодикой.
Но вопрос в том, что не в США не нужен ни русский, ни украинский. Собственно и английский на пефект тоже не очень нужен. Тут до фига иммигрантов, вы бы индусов послушали и офигели от их английского.
Скорее всего, я как и Робин Гуд не вернусь домой. Не факт, что и в США останусь. Проект тут закончился, думаю как раз что-то в Китае взять, чисто для развития.