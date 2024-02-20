Приватбанк удвічі зменшив вартість переказу коштів на закордонні картки. Така акція діятиме до 20 квітня. Про це повідомляє пресслужба банку.

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«Щоб підтримати українців, які через війну зараз живуть в інших країнах чи допомагають рідним та друзям за кордоном, Приватбанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів», — йдеться у повідомленні.

Так, з 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у «Приват24» з карток банку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Як пояснили в банку, надіслати переказ з картки Приватбанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію «Приват24» в меню «Переказ на картку».

Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або євро.

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