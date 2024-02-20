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20 лютого 2024, 14:26

Приватбанк удвічі зменшив вартість переказу коштів на закордонні картки

Приватбанк удвічі зменшив вартість переказу коштів на закордонні картки. Така акція діятиме до 20 квітня. Про це повідомляє пресслужба банку.

Приватбанк удвічі зменшив вартість переказу коштів на закордонні картки.
Фото: Pixabay

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«Щоб підтримати українців, які через війну зараз живуть в інших країнах чи допомагають рідним та друзям за кордоном, Приватбанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів», — йдеться у повідомленні.

Так, з 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у «Приват24» з карток банку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Як пояснили в банку, надіслати переказ з картки Приватбанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію «Приват24» в меню «Переказ на картку».

Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або євро.

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Джерело: Мінфін
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