ВР готується повернути штрафи за несплату за мікрокредитами

Споживачів фінпослуг чекає повернення штрафів та пені за прострочені кредити. Про це розповіла під час конференці FinYear Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За словами Ольги Василевської-Смаглюк, у комітеті з питань правової політики вже давно лежить законопроєкт 9424 щодо змін у Цивільний кодекс, які передбачають повернення штрафів та пені за невчасну сплату за кредитами. На її думку, після ухвалення закону про обмеження граничної ставки за мікрокредитами повернення санкцій за неналежне обслуговування кредиту має стати другим кроком.

«Він (документ, — ред.) не популярний для населення, але дуже потрібний для того, щоб підтримати ринок фінкомпаній. Штрафи і пені треба повертати, в іншому випадку це не буде розмова про бізнес і справедливість», — наголосила Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона зауважила, що відповідні пропозиції направлено у комітет з правової політики вдруге, і висловила сподівання, що вже найближчим часом документ буде прийнятий.

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Нагадаємо

З 1 січня 2024 року набрав чинності закон, який запроваджує показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом» та передбачає поступове зниження максимального розміру такої ставки на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.

Цей закон має на меті захистити права споживачів фінансових послуг. Водночас для відновлення балансу й в інтересах захисту прав кредиторів фінансові компанії очікують на скасувати мораторію на стягнення штрафів та нарахування пені за невчасну сплату за кредитами. Такий крок передбачений у законопроєкті № 9424 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо споживчого кредитування», який чекає на розгляд.