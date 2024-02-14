Додаток Adidas Running припинить роботу в росії

Додаток для бігу Adidas Running наприкінці березня припинить роботу в росії, завантажити його вже не можна в російських App Store і Google Play, пише Forbes.ru.

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Що відомо

При заході в програму користувачі з росії бачать повідомлення: «Ми змушені припинити підтримку програми Adidas Running в росії. У зв'язку з цим ви більше не зможете користуватися програмами. Ваш обліковий запис разом з історією активності та інформацією про заняття спортом буде видалено 31 березня 2024 року». При цьому користувачі можуть експортувати свої дані із програми.

Нагадаємо

Після початку військового вторгнення росії в Україну в березні 2022 року adidas оголосив про припинення роботи в росії і тимчасове закриття магазинів. У жовтні того ж року компанія вирішила згорнути бізнес у країні.