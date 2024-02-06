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6 лютого 2024, 15:17

У «Дії» незабаром запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відеозв’язку

Вже найближчим часом у мобільному застосунку «Дія» з’явиться послуга онлайн-шлюбу за допомогою відео. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону у вівторок, 6 лютого.

Вже найближчим часом у мобільному застосунку «Дія» з’явиться послуга онлайн-шлюбу за допомогою відео.
Фото: vikna.tv

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«Це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Це також важливий крок», — заявив він, відповідаючи на питання журналістки, що нового буде у «Дії».

Федоров підкреслив, що це буде унікальна функція для всього світу. При цьому послуга буде безпечною і матиме кілька етапів верифікації.

Також він повідомив, що у лютому планується відкрити код «Дії». Це дасть змогу розробникам з усього світу подивитися, як працює «Дія».

Повісток та голосування на виборах не буде

«Ні повісток, ні виборів у застосунку не планується», — заявив Федоров.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Mr YouSt
Mr YouSt
6 лютого 2024, 15:29
#
Сделайте услугу онлайн-расторжение-брака, и добрая половина населения будет в восторге!
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
6 лютого 2024, 15:47
#
И всё-таки, в загсе оформляется «право собственности» :)
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