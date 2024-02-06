У «Дії» незабаром запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відеозв’язку

Вже найближчим часом у мобільному застосунку «Дія» з’явиться послуга онлайн-шлюбу за допомогою відео. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону у вівторок, 6 лютого.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Це також важливий крок», — заявив він, відповідаючи на питання журналістки, що нового буде у «Дії».

Федоров підкреслив, що це буде унікальна функція для всього світу. При цьому послуга буде безпечною і матиме кілька етапів верифікації.

Також він повідомив, що у лютому планується відкрити код «Дії». Це дасть змогу розробникам з усього світу подивитися, як працює «Дія».

Повісток та голосування на виборах не буде

«Ні повісток, ні виборів у застосунку не планується», — заявив Федоров.