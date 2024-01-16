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16 січня 2024, 10:44

ФРС США зазнала рекордних збитків у 2023 році

Федеральна резервна система США зафіксувала рекордний збиток у 2023 році через зростання процентних витрат унаслідок підвищення базової ставки. Збиток є рекордним, зазначає The Wall Street Journal.

Федеральна резервна система США зафіксувала рекордний збиток у 2023 році через зростання процентних витрат унаслідок підвищення базової ставки.
Фото:depositphotos

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Збиток ФРС

Сукупні витрати 12 федеральних резервних банків (ФРБ) США минулого року перевищили їхні доходи на $114,3 млрд, йдеться у попередньому звіті ФРС.

Роком раніше ФРС зафіксувала чистий прибуток у $58,8 млрд.

Відсотковий дохід ФРБ з цінних паперів, придбаних у рамках операцій на відкритому ринку, у 2023 році становив $163,8 млрд, що на $6,2 млрд менше, ніж роком раніше.

Тим часом загальні процентні витрати підскочили на $178,7 млрд — до $281,1 млрд. Зокрема, ФРБ витратили на $116,3 млрд більше, ніж роком раніше, на виплату відсотків за депозитами фінінститутів у ЦП і на $62,4 млрд більше цінних паперів, проданих рамках угод РЕПО.

Сукупний відсотковий дохід, отриманий ФРБ у рамках двох кредитних програм Bank Term Funding Program та Paycheck Protection Program Liquidity Facility, становив $10,4 млрд, йдеться у повідомленні американського ЦП.

Операційні витрати 12 ФРБ минулого року становили $5,5 млрд.

Відповідно до законодавства ФРС перераховує отриманий прибуток за вирахуванням операційних витрат та дивідендних виплат Мінфіну США. У періоди, коли прибуток недостатній покриття витрат, американський ЦБ фіксує так званий відкладений актив.

2023 року «відкладений актив» збільшився на $116,4 млрд, досягнувши $133 млрд. Це означає, що Федрезерву необхідно буде заробити таку суму (за вирахуванням операційних витрат), перш ніж він відновить виплати на користь Мінфіну.

«Відстрочений актив» не впливає на грошово-кредитну політику ФРС та її здатність виконувати свої фінансові зобов'язання, заявив Федрезерв.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
16 січня 2024, 11:13
#
Що? Папір так сильно здорожчав чи фарба?
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