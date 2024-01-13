Кількість кібератак в Україні зросла на 62% у 2023 році

Упродовж 2023 року українські аналітики безпеки зафіксували та обробили 1105 кіберінцидентів, повідомляє Держспецзв’язку. Це на 62,5% більше, ніж у 2022 році.

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Деталі

Система, що використовується для моніторингу та аналізу кіберзагроз, виявила 133 млн підозрілих подій та 148 000 критичних інцидентів. Загалом опрацьовано приблизно 18 млрд подій.

До системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки упродовж року під'єднали 24 нових об'єкти з різних секторів, зокрема урядового (22), енергетичного (1) та військового (1).

Серед автономних систем, які найчастіше використовувалися для атак, були Google, Hurricane, Google-Cloud-Platform, Cloudflarenet та DigitalOcean-ASN.

Найчастіше кіберзлочинці використовували шкідливі програми сімейств SmokeLoader, Agent Tesla, Snake Keylogger, Remcos та Formbook.

Нагадаємо

Наприкінці 2023 року у роботі найбільшого мобільного оператора України «Київстар» стався масштабний збій через хакерську атаку.