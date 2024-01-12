Головне за тиждень: інфляція впала, в США вперше дозволили ETF на біткоїн

Інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Зростання споживчих цін в Україні у грудні 2023 року прискорилося до 0,7% після росту на 0,5% у листопаді, 0,8% — у жовтні та на 0,5% — у вересні.

У США вперше дозволили ETF на біткоїн

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США схвалила запуск 11 біржових фондів (ETF), що інвестують безпосередньо в біткоїни. Очікується, що це стане знаковою подією для сектора цифрових активів і відкриє доступ до найбільшої криптовалюти на традиційному фінансовому ринку США і за його межами.

Наприкінці року банки ввезли рекордну кількість готівкової валюти: понад $2 млрд

У жовтні та листопаді минулого року банки завезли в Україну понад $2 млрд іноземної готівкової валюти.

Світовий банк очікує сповільнення зростання ВВП України у 2024 році до 3,2%

Світовий банк в оновленому огляді глобальних економічних перспектив покращив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2023 році до 4,8% із 2% півріччям раніше та спрогнозував сповільнення відновлення до 3,2% у 2024 році.

В Нацбанку розповіли, що буде із зарплатами українців у 2024 році

Національний банк прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.

Велика Британія надасть Україні військову допомогу на 2,5 мільярда фунтів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

ТОП-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2023 року

Українські банки заробили у січні — листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки — 80,276 млрд грн. Найприбутковішим став державний Приватбанк, який заробив 54,456 млрд гривень.