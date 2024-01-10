Світовий банк в оновленому огляді глобальних економічних перспектив покращив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2023 році до 4,8% із 2% півріччям раніше та спрогнозував сповільнення відновлення до 3,2% у 2024 році. Про це пише «Інтерфакс-Україна».
Світовий банк очікує сповільнення зростання ВВП України у 2024 році до 3,2%
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Прогноз Світового банку
«Перспективи України залишаються досить невизначеними. Прогнозується, що зростання становитиме 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть упродовж 2024 року, водночас базові ефекти та разові чинники, включно з урожаєм сільськогосподарських культур, мають ослабнути. Часткове вирішення невизначеності у 2025 році сприятиме відновленню експорту та поступовому збільшенню інвестицій у реконструкцію», — зазначив банк.
Він зазначив, що незважаючи на зростання торік, досягнутий обсяг реального ВВП приблизно на 30% нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення рф. Зростання було підкріплено поліпшенням доступу до електроенергії, вищим урожаєм і додатковими державними витратами, хоча й за рахунок збільшення бюджетного дефіциту та дефіциту поточного рахунку, а Чорноморській зерновій ініціативі було знайдено альтернативу, пояснив СБ.
Читайте: МВФ не змінив прогноз росту ВВП України: до 4,5% у 2023 році
Загалом, говорячи про регіон Європи та Центральної Азії, банк прогнозує, що зростання в ньому залишиться нижчим за рівень, що спостерігався до пандемії, що відображає затяжні наслідки пандемії та вторгнення росії до України: воно становитиме цьогоріч 2,4% порівняно з 2,7% 2023 року, 1,2% 2022 року та 7,1% 2021 року.
«Геополітична напруженість продовжує створювати ризики погіршення ситуації. У період із 2021 до 2023 року кількість випадків політичного насильства та демонстрацій у регіоні порівняно з жовтнем майже потроїлася, особливо в росії та Україні. Посилення напруженості та конфліктів може посилити й без того важкі людські та економічні втрати», — зазначив, зокрема, СБ.
На його думку, інші геополітичні протиріччя, як-от напруженість між Вірменією та Азербайджаном і між Косово та Сербією, можуть поновитися, а велика кількість президентських, парламентських і місцевих виборів у 2024 році також збільшує невизначеність щодо майбутньої економічної політики.
Читайте: Fitch покращило прогноз зростання ВВП України цього року
Для росії СБ прогнозує сповільнення зростання ВВП у 2024−2025 роках відповідно до 1,3% і 0,9% з 2,6% у 2023 році.
Нагадаємо
НБУ наприкінці жовтня покращив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%, а у 2024 — з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік з 6,8% до 6%.
Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП у 2023 році з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%. На наступний рік воно очікує прискорення зростання до 6,8%.
Коментарі - 7
Вопрос заключается в том, что американский обыватель не мыслит потопленными судами и сгоревшеми танками. Это быстро забывается. Он мыслит территориями, как раз и тут пока проблемы, что показать заказчику.
Это понимание, что мы торгуем «услугой войны» очень важное с точки зрения понимания экономики Украины сейчас. По факту «услуга войны» создала в Украине разновидность «голландской болезни». Нидерланды получали халявные деньги за газ, а мы за войну. Однако последствия экономические одинаковые. Если появляется «голландская болезнь», то по факту рост ВВП скрывает деградацию экономики, т.к. производство начинает отмирать и усиливается импорт. Так вышло и у нас после обвала ВВП на 30% по факту импорт уже восстановился, просто деньги от «услуги войны» идут на импортные шмотки и хавчики.
Основной тут риск, что если что-то случается с «голландской услугой», то сразу же идет сценарий жесткой просадки рецессией. Вся экономика сейчас настроена на просто проедание траншей от «услуги войны».
Я за мир, но на самом деле если наступит мир, то начнется жесткая депрессия, т.к. ориентированная на войну экономика начнет валится
Причем сценарий ее экономистами хорошо разобран — «голландская болезнь». Причем худший вариант через ВПК. Дело в том, что в отличии от другого производства ВПК не имеет «мультипликативного эффекта». Если вы делаете трактор, то на нем ездит фермер и производит зерно. Если вы делаете танк, то такого нет
2−3 тижні і ввп вийде на кордони ваших найзаповітніших фантазій.
Нова голова рахункової палати якраз все файно порахує
Пес патрон всім!