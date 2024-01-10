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10 січня 2024, 8:33

Світовий банк очікує сповільнення зростання ВВП України у 2024 році до 3,2%

Світовий банк в оновленому огляді глобальних економічних перспектив покращив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2023 році до 4,8% із 2% півріччям раніше та спрогнозував сповільнення відновлення до 3,2% у 2024 році. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Світовий банк в оновленому огляді глобальних економічних перспектив покращив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2023 році до 4,8% із 2% півріччям раніше та спрогнозував сповільнення відновлення до 3,2% у 2024 році.
Фото:depositphotos

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Прогноз Світового банку

«Перспективи України залишаються досить невизначеними. Прогнозується, що зростання становитиме 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть упродовж 2024 року, водночас базові ефекти та разові чинники, включно з урожаєм сільськогосподарських культур, мають ослабнути. Часткове вирішення невизначеності у 2025 році сприятиме відновленню експорту та поступовому збільшенню інвестицій у реконструкцію», — зазначив банк.

Він зазначив, що незважаючи на зростання торік, досягнутий обсяг реального ВВП приблизно на 30% нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення рф. Зростання було підкріплено поліпшенням доступу до електроенергії, вищим урожаєм і додатковими державними витратами, хоча й за рахунок збільшення бюджетного дефіциту та дефіциту поточного рахунку, а Чорноморській зерновій ініціативі було знайдено альтернативу, пояснив СБ.

Читайте: МВФ не змінив прогноз росту ВВП України: до 4,5% у 2023 році

Загалом, говорячи про регіон Європи та Центральної Азії, банк прогнозує, що зростання в ньому залишиться нижчим за рівень, що спостерігався до пандемії, що відображає затяжні наслідки пандемії та вторгнення росії до України: воно становитиме цьогоріч 2,4% порівняно з 2,7% 2023 року, 1,2% 2022 року та 7,1% 2021 року.

«Геополітична напруженість продовжує створювати ризики погіршення ситуації. У період із 2021 до 2023 року кількість випадків політичного насильства та демонстрацій у регіоні порівняно з жовтнем майже потроїлася, особливо в росії та Україні. Посилення напруженості та конфліктів може посилити й без того важкі людські та економічні втрати», — зазначив, зокрема, СБ.

На його думку, інші геополітичні протиріччя, як-от напруженість між Вірменією та Азербайджаном і між Косово та Сербією, можуть поновитися, а велика кількість президентських, парламентських і місцевих виборів у 2024 році також збільшує невизначеність щодо майбутньої економічної політики.

Читайте: Fitch покращило прогноз зростання ВВП України цього року

Для росії СБ прогнозує сповільнення зростання ВВП у 2024−2025 роках відповідно до 1,3% і 0,9% з 2,6% у 2023 році.

Нагадаємо

НБУ наприкінці жовтня покращив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%, а у 2024 — з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік з 6,8% до 6%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП у 2023 році з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%. На наступний рік воно очікує прискорення зростання до 6,8%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+60
Investik
Investik
10 січня 2024, 10:40
#
Вот именно, «неопределенные перспективы» в отчете ВБ и есть основное. Давайте зададим вопрос какой экспортный товар/услуга у Украины сейчас главный? Это не металл и не зерно как раньше. Мы продаем «услугу войны» с Россией. Она так и рекламировалась в США, что американцы покупают у Украину услугу войны по нанесению ущерба армии России.

Вопрос заключается в том, что американский обыватель не мыслит потопленными судами и сгоревшеми танками. Это быстро забывается. Он мыслит территориями, как раз и тут пока проблемы, что показать заказчику.

Это понимание, что мы торгуем «услугой войны» очень важное с точки зрения понимания экономики Украины сейчас. По факту «услуга войны» создала в Украине разновидность «голландской болезни». Нидерланды получали халявные деньги за газ, а мы за войну. Однако последствия экономические одинаковые. Если появляется «голландская болезнь», то по факту рост ВВП скрывает деградацию экономики, т.к. производство начинает отмирать и усиливается импорт. Так вышло и у нас после обвала ВВП на 30% по факту импорт уже восстановился, просто деньги от «услуги войны» идут на импортные шмотки и хавчики.

Основной тут риск, что если что-то случается с «голландской услугой», то сразу же идет сценарий жесткой просадки рецессией. Вся экономика сейчас настроена на просто проедание траншей от «услуги войны».

Я за мир, но на самом деле если наступит мир, то начнется жесткая депрессия, т.к. ориентированная на войну экономика начнет валится
+
+7
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
10 січня 2024, 11:34
#
Це ти про шмотки і хавчик імпортні звідки взяв? Проаналізував імпортні декларації чи назбирав в середині носа? Імпорт зріс за рахунок війни, пальне, дрони, форма, зброя, припаси…
+
+15
Investik
Investik
10 січня 2024, 12:01
#
Я не уверен, что импортные декларации отражают реальность при условии коррупции, но я сужу по слушаниям насчет как раз отчетности Украины о госрасходах в Конгрессе США. Они были открытые и у Джонсона видео в Твиттере даже есть. Он тогда не был еще спикером, но там становится понятно как из ярого сторонника выделения денег Украине для победы он превратился в скептика. Если кратко, то там был цирк. Джон спрашивал о разных вариантах статистики по Украине и какие были проверены независимыми аудиторами, так люди из администрации Байдена просто не могли ему ничего ответить. Были просто неловкие паузы. На деле Байден просто не контролирует расходы Зеленского. Джонсон сделал вывод как и большинство нормальных людей, что эти деньги пошли не зброю, припасы и дроны, а банально УКРАЛИ в большей части. Если ты коррупционер, то ты не покупаешь дроны и зброю, ты покупаешь шубы, Мерсы и золотые унитазы. Я думаю, что это и отражает спектр реального импорта сейчас. Вопрос в том, что все это оплачено кровью покупкой «услуги войны». Куча ресторанов работает в Украине только потому, что тратят там также деньги от этой услуги. Если перестанут за нее платить, начнется рецессия. Это я вам хочу донести.

Причем сценарий ее экономистами хорошо разобран — «голландская болезнь». Причем худший вариант через ВПК. Дело в том, что в отличии от другого производства ВПК не имеет «мультипликативного эффекта». Если вы делаете трактор, то на нем ездит фермер и производит зерно. Если вы делаете танк, то такого нет
+
0
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
10 січня 2024, 13:24
#
ВПК если адаптируется к натовским нормам и стандартам, то будем иметь на кусок хлеба за счёт экономии на производстве собственного оружия, ремонта, обслуживания или модернизации чужого. А нет, ну то нет. К сожалению, на Плутон равный по площади рф россиян не переселят в ближайшие столетья и «услуга войны с рф» останется актуальной для нас ещё очень долго. Ваши сказки про мультипликативный эффект во время военного положения мягко говоря просто смешны. Если мы делаем или чиним танки или артсистемы, то они защищают фермара производящего и продающего зерно не гипотетически, а реально. Тожсамое касается миномётов, ракет к ПВО, тех же дронов и прочего необходимого здесь и сейчас для боевых действий, а не на уроках допризывной подготовки в мирное время в качестве образцов военной техники.
+
0
user mf
user mf
11 січня 2024, 0:48
#
Взагалі то, якщо рахувати ВВП по методу видатків, серед яких суттєва питома вага — це держ видатки/замовлення, то логічно було б припустити, що СБ правий і ВВП дійсно може зрости, до того ж наші друзі англо-сакси наразі вибодувують схему фінансування та головне — контролю за освоєнням прогнозованих фін потоків в «наш бік». А за «мирного» часу ВПК взагалі може стати «не слабеньким» донором бюджету. Тому, твої апокаліптично-аналітичні опуси як мінімум — від незнання реальної ситуації, а максимум — це класичне ІПСО (ватні псевдоаналітики кажуть точнісінько теж саме!). До речі - а що означає: «я за мір…» — з ким і на яких умовах!!! Сьогодні один, досить відомий, війсковий чітко висловився, що буде з тим/тими, хто буде «пушити» «мір» з краснопьорою бидловатою (не хочу повторювати його термінологію — бо адмін…зробить «свою справу») — це я так, про всяк випадок…«не зліть людину з рушницею!!!»
+
+3
VovsingL
VovsingL
10 січня 2024, 12:20
#
Не обращаю внимание на «ожидания» ВБ: кому что выгодно тот то и вещает, учитывая «перевод» наших СМИ. Просто фраза «роста ВВП Украины в 2024 году до.» в моей больной голове прозвучала «огненный снег съел неродившуюся бабушку»))
+
+4
Meln
Meln
10 січня 2024, 13:57
#
Міністр незламності Гетьманцев перевищить ваші очікування,
2−3 тижні і ввп вийде на кордони ваших найзаповітніших фантазій.
Нова голова рахункової палати якраз все файно порахує
Пес патрон всім!
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