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12 січня 2024, 15:56

Наприкінці року банки ввезли рекордну кількість готівкової валюти: понад $2 млрд

У жовтні та листопаді минулого року банки завезли в Україну понад $2 млрд іноземної готівкової валюти. Такі великі обсяги навіть перевищують річні показники у 2016 та 2018 роках. Про це свідчать дані НБУ.

У жовтні та листопаді минулого року банки завезли в Україну понад $2 млрд іноземної готівкової валюти.

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Загалом за 2023 рік було завезено валюти на суму понад $8 млрд. Остаточна цифра буде відома після того, як в НБУ порахують дані за останній місяць. Але навіть зараз ця сума є рекордною за останні 9 років. Більше було завезено у 2014 році — понад $12 млрд.

Лідером за ввезенням валюти в Україну у жовтні-листопаді став долар. Ось так виглядає весь список:

  • Долар США — 1 592 400
  • Євро — 480 319
  • Фунт стерлінгів — 2 209
  • Польський злотий — 490

Суми зазначені у тис доларах США в еквіваленті.

Також в Україну протягом цього періоду було завезено золото на суму $13763 тис.

Від початку повномасштабного вторгнення росії, окрім цих валют в Україну також завозили швейцарські франки та канадські долари, але суми були незначними у порівнянні з іншими валютами.

Також варто додати, що за жовтень-листопад значно збільшилась кількість ввезення британських фунтів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 січня 2024, 17:23
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Спасибо благодетели!!!
А теперь по порядку, давайте посмотрим зарплаты членов правления укр банков, может тогда станет понятно, куда пошла часть ввезенной валюты.
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+15
Lolik1837
Lolik1837
12 січня 2024, 17:48
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Банки ввезли «рекордное количество валюты «в этом году , но, кроме ПУМБа, все стараются своим клиентом при снятии наличной валюты «втулить» откровенный мусор. Особенно Приват этим славится. Доля «мусора» при выдаче клиентам наличного доллара стремится к 100%
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0
1112VFRFH
1112VFRFH
12 січня 2024, 18:18
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Ярославе , скільки вже мовити,що виглядає -тільки те,що має очі!!! батько сина ,а легінь дівчину! припиняйтеВЖЕмислити рос (((
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0
nitrolog
nitrolog
12 січня 2024, 18:42
#
Так вони пишуть москальською, а потім це текст в гугл транслейт
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