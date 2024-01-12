Наприкінці року банки ввезли рекордну кількість готівкової валюти: понад $2 млрд

У жовтні та листопаді минулого року банки завезли в Україну понад $2 млрд іноземної готівкової валюти . Такі великі обсяги навіть перевищують річні показники у 2016 та 2018 роках. Про це свідчать дані НБУ.

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Загалом за 2023 рік було завезено валюти на суму понад $8 млрд. Остаточна цифра буде відома після того, як в НБУ порахують дані за останній місяць. Але навіть зараз ця сума є рекордною за останні 9 років. Більше було завезено у 2014 році — понад $12 млрд.

Лідером за ввезенням валюти в Україну у жовтні-листопаді став долар. Ось так виглядає весь список:

Долар США — 1 592 400

Євро — 480 319

Фунт стерлінгів — 2 209

Польський злотий — 490

Суми зазначені у тис доларах США в еквіваленті.

Також в Україну протягом цього періоду було завезено золото на суму $13763 тис.

Від початку повномасштабного вторгнення росії, окрім цих валют в Україну також завозили швейцарські франки та канадські долари, але суми були незначними у порівнянні з іншими валютами.

Також варто додати, що за жовтень-листопад значно збільшилась кількість ввезення британських фунтів.