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8 січня 2024, 13:36

В Нацбанку розповіли, що буде із зарплатами українців у 2024 році

Національний банк прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.

Національний банк прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.
Фото: depositphotos

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«Ми вважаємо, що економіка продовжить зростання. Зростання економіки призводить до того, що відновлюється ринок праці. Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні», — сказала вона.

За їх словами, через це бізнес планує підвищувати заробітні платні. «Це вже відбувається і напевно продовжиться в наступному році», — зазначила Рожкова.

Вона наголосила, що це означає зростання статків та споживчого попиту в Україні.

Читайте: Скільки отримують банкіри та чому їхні зарплати зростають під час війни

Що буде з інфляцією

Рожкова повідомила, що НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2024 році, яка все ж таки залишиться нижче 10%. Це призведе до того, що ставки за гривневими депозитами залишаться привабливими не лише для того, щоб зберегти гроші від знецінення, але й щось заробити.

Нагадаємо

За даними офіційної статистики, у 2023 році середня зарплата зросла майже на чверть. Урядовці вважають, що у наступному році зарплати зростуть ще приблизно на третину.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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JWT
8 січня 2024, 14:15
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«Ми вважаємо, що економіка продовжить падіння» — виправив, не дякуйте
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