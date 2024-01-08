В Нацбанку розповіли, що буде із зарплатами українців у 2024 році

«Ми вважаємо, що економіка продовжить зростання. Зростання економіки призводить до того, що відновлюється ринок праці. Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні», — сказала вона.

За їх словами, через це бізнес планує підвищувати заробітні платні. «Це вже відбувається і напевно продовжиться в наступному році», — зазначила Рожкова.

Вона наголосила, що це означає зростання статків та споживчого попиту в Україні.

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Що буде з інфляцією

Рожкова повідомила, що НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2024 році, яка все ж таки залишиться нижче 10%. Це призведе до того, що ставки за гривневими депозитами залишаться привабливими не лише для того, щоб зберегти гроші від знецінення, але й щось заробити.

Нагадаємо

За даними офіційної статистики, у 2023 році середня зарплата зросла майже на чверть. Урядовці вважають, що у наступному році зарплати зростуть ще приблизно на третину.