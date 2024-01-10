Інфляція за підсумками 2023 року впала до 5,1% — Держстат

Інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зростання споживчих цін в Україні у грудні 2023 року прискорилося до 0,7% після росту на 0,5% у листопаді, 0,8% — у жовтні та на 0,5% — у вересні.

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Базова інфляція у грудні не змінилася після зростання на 0,3% у листопаді, 0,4% у жовтні та 0,9% у вересні. В цілому за рік базова інфляція становила 4,9%.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 13,9% та 13,8%) подорожчали овочі та яйця. На 7,2−0,7% зросли ціни на фрукти, масло, яловичину, молоко та молочні продукти, рибу та продукти з риби.

Водночас на 3,5−0,5% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, свинину, макаронні вироби, рис.

Одяг і взуття подешевшали на 3,4%, зокрема, взуття — на 3,5%, одяг — на 3,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,3% та амбулаторних послуг — на 1,0%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,7% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,0%, а також проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,1%.



