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9 січня 2024, 9:10

Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2023 року

Українські банки заробили у січні — листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки — 80,276 млрд грн. Про це йдеться в даних НБУ.

Українські банки заробили у січні - листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку.
Фото: depositphotos

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Найприбутковіші банки

Найприбутковішим став державний Приватбанк, який заробив 54,456 млрд гривень.

Назва банку Прибуток, млрд грн
Приватбанк 54,456
Ощадбанк 11,563
Райффайзен Банк 7,433
Укрсиббанк 6,866
ПУМБ 6,693
ОТП Банк 5,442
Сітібанк 5,37
Сенс Банк 5,251
Універсал банк 4,954
Укрексімбанк 4,925

Хто виявився збитковим

Чотири банки сумарно втратили 90,64 млн грн. Йдеться про Мотор-Банк, Оксі Банк, Правекс Банк та Альпарі Банк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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