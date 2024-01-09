Українські банки заробили у січні — листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки — 80,276 млрд грн. Про це йдеться в даних НБУ.
9 січня 2024, 9:10
Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2023 року
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Найприбутковіші банки
Найприбутковішим став державний Приватбанк, який заробив 54,456 млрд гривень.
|Назва банку
|Прибуток, млрд грн
|Приватбанк
|54,456
|Ощадбанк
|11,563
|Райффайзен Банк
|7,433
|Укрсиббанк
|6,866
|ПУМБ
|6,693
|ОТП Банк
|5,442
|Сітібанк
|5,37
|Сенс Банк
|5,251
|Універсал банк
|4,954
|Укрексімбанк
|4,925
Хто виявився збитковим
Чотири банки сумарно втратили 90,64 млн грн. Йдеться про Мотор-Банк, Оксі Банк, Правекс Банк та Альпарі Банк.
Джерело: Мінфін
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