В Україні викрили хакера, який завдав американській компанії збитків на $2 мільйони

Українські правоохоронці пільно з колегами з Європолу у ході міжнародної поліцейської операції викрили хакера, який завдав іноземній компанії $2 млн збитків. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, мешканець Миколаєва інфікував сервера провідної американської компанії вірусом-майнером. Починаючи з 2021 року, він, за допомогою власноруч розробленого програмного забезпечення автоматичного підбору паролів — так званого «брутфорсу», «зламав» 1500 облікових записів дочірньої компанії.

Використовуючи скомпрометовані акаунти, хакер отримав доступ до управління сервісом. У подальшому він створив комп’ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії. Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення чоловік створив понад 1 млн віртуальних комп’ютерів.

Встановлено, що за понад 2 роки такої діяльності він вивів на підконтрольні електронні гаманці майже $2 млн у криптовалюті.

Обшуки

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях на території Миколаєва. Вилучено комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, електронні носії інформації, інші докази протиправної діяльності.

У Нідерландах Європол створив спеціальну робочу групу та VCP — віртуальний командний пункт для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. Європол надав допомогу в блокуванні електронних гаманців хакера з наявними на них активами.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників чоловіка.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 5 ст. 361 КК України).