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10 січня 2024, 14:44

У Facebook та Instagram обмежать доступ підлітків до контенту

Компанія Meta заявила про те, що в соціальних мережах Instagram та Facebook стане більше прихованого від підлітків контенту. Все — через намагання захистити дітей від шкідливої інформації. Відтепер налаштування контролю стане суворішим, а умови пошуку в Instagram — більш обмеженими, пише Meta у своєму блозі.

Компанія Meta заявила про те, що в соціальних мережах Instagram та Facebook стане більше прихованого від підлітків контенту.
Фото:depositphotos

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Обмеження доступу

Одне з нововведень — приховання контенту, який не відповідає віку користувача, навіть якщо ним поділився хтось, на кого він підписаний.

Компанія вже намагається не рекомендувати такі дані підліткам в Reels. А коли хтось публікуватиме шкідливий контент (наприклад, розлади харчування або селфхарм — поведінка людини, коли вона намагається завдати шкоди собі), то Meta буде поширювати ресурси експертних організацій, які зможуть надати допомогу, — зокрема, Національний альянс з психічних захворювань.

«Зараз ми намагаємось запровадити ці зміни для підлітків до 18 років, і у найближчі місяці вони будуть повністю реалізовані в Instagram та Facebook», — йдеться у повідомленні Meta.

Джерело: Мінфін
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