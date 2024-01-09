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9 січня 2024, 10:11

КРАІЛ оприлюднила перелік із 205 сайтів нелегальних казино

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оприлюднила перелік нелегальних гральних вебсайтів. Він нараховує 205 нелегальних вебсайтів, повідомляє КРАІЛ.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оприлюднила перелік нелегальних гральних вебсайтів, Він нараховує 205 нелегальних вебсайтів, повідомляє КРАІЛ.
Фото:depositphotos

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«З метою всебічного інформування громадян про небезпеку, яку становить участь у грі на нелегальних вебсайтах, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на своєму офіційному вебсайті оприлюднила перелік вебсайтів, яким надіслано вимоги щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту або його частини», ― йдеться в повідомленні.

Хто у списку

Зокрема, це bet2fun1.online, vbet20.com, cosmoslot.site, jokerua.live, favbet.casino, 1xbet.ci тощо. Переліки доступні у форматах PDF та XLSX.

Як попереджають в КРАІЛ, значна частина нелегальних організаторів мають російське походження, а отже, програні на таких ресурсах кошти можуть використовуватися для фінансування збройної агресії ворога проти України.

Крім того, участь у грі на нелегальних вебсайтах несе загрозу неправомірного використання персональних даних гравців невідомими особами та відсутність жодних гарантій виплати виграшів.

Також нелегальні організатори не сплачують податків до державного бюджету, не дотримуються встановлених принципів відповідальної гри та не переймаються правами гравців, адже для нелегального організатора основною метою є прибуток.

Крім того, комісія також опублікувала у форматах PDF та XLSX перелік юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Джерело: Мінфін
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