В Україні змінилася вартість оформлення ID-карток та посвідок на проживання
Головне за четвер: курс від банкірів, законопроєкт про розмитнення авто в «Дії» та нові ціни на ID-картки
В Україні з 1 січня 2024 року змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.
Долар та євро різко подорожчали: як убезпечити свої заощадження та не втратити «на паніці»
В останні дні 2023 року та в перші кілька днів січня курс долара та євро доволі сильно виріс як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Розповідаємо, хто побіг скуповувати валюту, і пояснюємо, чому цього не варто було робити.
Розмитнення авто в «Дії»: В Раді зареєстрували новий законопроєкт (деталі)
Народні депутати передали на розгляд Верховній Раді проєкт закону № 10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у «Дію». Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок «Дія», бізнес — через портал «Дія».
НБУ тимчасово обмежив право акціонера банку «Український капітал» Євгенії Федорович
Національний банк тимчасово заборонив акціонеру банку «Український капітал» Євгенії Федорович використати істотний вплив у цій структурі — володіє 21,4% акцій через ТОВ «Скела Терціум». Про це повідомляється на сайті НБУ із посиланням на рішення № 24/1941-рк від 16 жовтня 2023 року.
Куди інвестувати в 2024 році, щоб підтримати армію: ОВДП, єврооблігації, оборонка. Прогноз курсу
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У Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
Олег Черненький: На 2024 рік банкіри закладають курс долара до 42 грн
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