Головне за четвер: курс від банкірів, законопроєкт про розмитнення авто в «Дії» та нові ціни на ID-картки

В Україні з 1 січня 2024 року змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.

Долар та євро різко подорожчали: як убезпечити свої заощадження та не втратити «на паніці»

В останні дні 2023 року та в перші кілька днів січня курс долара та євро доволі сильно виріс як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Розповідаємо, хто побіг скуповувати валюту, і пояснюємо, чому цього не варто було робити.