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4 січня 2024, 20:00

Головне за четвер: курс від банкірів, законопроєкт про розмитнення авто в «Дії» та нові ціни на ID-картки

В Україні змінилася вартість оформлення ID-карток та посвідок на проживання

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Джерело: Мінфін
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