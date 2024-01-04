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4 січня 2024, 15:48

НБУ тимчасово обмежив право акціонера банку «Український капітал» Євгенії Федорович

Національний банк тимчасово заборонив акціонеру банку «Український капітал» Євгенії Федорович використати істотний вплив у цій структурі — володіє 21,4% акцій через ТОВ «Скела Терціум». Про це повідомляється на сайті НБУ із посиланням на рішення № 24/1941-рк від 16 жовтня 2023 року.

Національний банк тимчасово заборонив акціонеру банку «Український капітал» Євгенії Федорович використати істотний вплив у цій структурі — володіє 21,4% акцій через ТОВ «Скела Терціум».

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Що відомо

«Застосовано міру впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони на використання власником суттєвої участі в АТ «Банк «Український капітал» Федорович Євгенії Іванівні (що належить прямо та опосередковано, через ТОВ «Скела Терціум», суттєвої участі у сукупному розмірі 21,38 статутного капіталу Банку) права голосу за 39 604 728 простими іменними акціями Банку шляхом заборони використання права голосу: ТОВ «Скеля Терціум» — щодо належних їй акцій; Федорович Є. І. — по 1 (одній) акції Банку, що належить Федорович Є. І.», — йдеться в інформації регулятора.

За інформацією Нацбанку, на 1 січня 2023 року у банку «Український капітал» всього було 24 акціонери, серед найбільших:

  • Сергій Бєлашов — 48,9% акцій;

  • Євгенія Федорович — 21,4% акцій;

  • Ліліана Бєлашова — 19,99% акцій;

  • Наталія Ківа — 19,9% акцій.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що Вищий антикорупційний суд 11 червня 223 року заарештував керівника «Батьківщини» у Полтавській облраді, власника банку «Український капітал» Сергія Бєлашова із заставою у 30 млн грн.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 січня 2024, 17:53
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Нбу может что-то делать там, где уже никого и ничего нет.
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