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4 січня 2024, 17:55

Розмитнення авто в «Дії»: В Раді зареєстрували новий законопроєкт (деталі)

Народні депутати передали на розгляд Верховній Раді проєкт закону № 10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у «Дію». Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок «Дія», бізнес — через портал «Дія». Про це написав міністр Мінцифри Михайло Федоров в телеграм-каналі.

Народні депутати передали на розгляд Верховній Раді проєкт закону № 10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у «Дію».

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Чим законопроєкт № 10380 відрізняється від попереднього

Як зараз. На процедуру визначення митної вартості впливає людський фактор. Багато в чому вартість залежить безпосередньо від митного інспектора. Тож за відсутності чітких критеріїв є можливості для зловживання як з боку посадових осіб митниці, так і з боку декларантів, які часто вносять меншу вартість машини, щоб зменшити митний платіж, тобто фактично зменшують надходження до бюджету.

Як буде. Мінцифри пропонує створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів. Базу сформує Мінцифра на основі даних Митниці. У системі буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

Детальний алгоритм розмитнення через «Дію»

Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. Дія навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом.

Що пропонували в попередньому законопроєкті

Попередня концепція будувалася на визначенні митних платежів виключно з технічних характеристик авто — без митної вартості. Тому попередню концепцію не підтримали нардепи. Зараз знайшли можливість дотриматися ключових міжнародних норм і водночас прибрати людський фактор при визначенні митної вартості авто через автоматизацію цього процесу.

Після ухвалення законопроєкту зможете подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі Дія.

Що це дасть

Цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. А головне — повністю внеможливить будь-які корупційні схеми на митниці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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