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4 січня 2024, 10:54

В Україні змінилася вартість оформлення ID-карток та посвідок на проживання

В Україні з 1 січня 2024 року змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

В Україні з 1 січня 2024 року змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.
Фото: depositphotos

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З чим пов'язана зміна вартості

Як зазначили в МВС, це пов'язано із тим, що «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив ціну на бланки окремих біометричних документів.

Вартість оформлення паспорта громадянина у формі ID-картки протягом 20 робочих днів становить 504 грн, протягом 10 робочих днів — 874 грн. Вартість 626 грн запроваджується через шість місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Вартість оформлення посвідки на постійне проживання протягом 15 робочих днів становить 1151 грн.

Читайте: В Україні зросла вартість низки послуг МВС

Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання протягом 15 робочих днів становить 1396 грн.

Вартість оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон протягом 15 робочих днів становить 6867 грн.

Оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше — безоплатне.

Джерело: Мінфін
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