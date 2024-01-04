В Україні змінилася вартість оформлення ID-карток та посвідок на проживання

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З чим пов'язана зміна вартості

Як зазначили в МВС, це пов'язано із тим, що «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив ціну на бланки окремих біометричних документів.

Вартість оформлення паспорта громадянина у формі ID-картки протягом 20 робочих днів становить 504 грн, протягом 10 робочих днів — 874 грн. Вартість 626 грн запроваджується через шість місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Вартість оформлення посвідки на постійне проживання протягом 15 робочих днів становить 1151 грн.

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Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання протягом 15 робочих днів становить 1396 грн.

Вартість оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон протягом 15 робочих днів становить 6867 грн.