У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Козирєв розповідає про інвестиції у 2024 році для підтримки ЗСУ.
4 січня 2024, 12:14
Куди інвестувати в 2024 році, щоб підтримати армію: ОВДП, єврооблігації, оборонка. Прогноз курсу (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
А если серьезно , то ОВГЗ гривневые можно- но только на короткие сроки. Иначе, в современных реалиях, рискуете через год-два получить на руки раза в два «похудевшую» гривну
Да по фигу почем доллар . Главное сбережения не держать в гривне «в долгую».