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4 січня 2024, 12:14

Куди інвестувати в 2024 році, щоб підтримати армію: ОВДП, єврооблігації, оборонка. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Козирєв розповідає про інвестиції у 2024 році для підтримки ЗСУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Kankakee
Kankakee
4 січня 2024, 12:53
#
Звук до речі краще ніж зазвичай — гучніше
+
+30
Riojas
Riojas
4 січня 2024, 13:04
#
Для себя решил, что лучшая поддержка — донат на конкретный сбор. Есть знакомые волонтеры, которые работают уже долгое время, есть конкретная цель сбора — машина, дрон, рации. Собрали, купили, доставили. Все вот эти стройки века на миллион дронов, тем более ОВГЗ, это не для меня. Не утверждаю, что это не работает, но мне так спокойнее.
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
4 січня 2024, 13:14
#
ОВГЗ — в принципе неплохая вещь, если они валютные))

А если серьезно , то ОВГЗ гривневые можно- но только на короткие сроки. Иначе, в современных реалиях, рискуете через год-два получить на руки раза в два «похудевшую» гривну
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
4 січня 2024, 13:30
#
Скоро долар по 50! Кричали люди в 2022 і купували його по 42
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+15
Lolik1837
Lolik1837
4 січня 2024, 13:53
#
«Скоро долар по 50! Кричали люди в 2022 і купували його по 42»

Да по фигу почем доллар . Главное сбережения не держать в гривне «в долгую».
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