Олег Черненький: На 2024 рік банкіри закладають курс долара до 42 грн

У 2023 році банки встановили новий рекорд прибутковості: за січень-листопад вони заробили 130,55 млрд гривень, або у 6,7 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Втім, половину цієї суми доведеться віддати державі у вигляді податків.

Як на таке нововведення відреагували банки, чи позначиться це на вартості банківських продуктів та послуг, чого очікують фінустанови від цього року, та як збираються будувати свої стосунки з клієнтами надалі — про це і багато іншого «Мінфін» говорив із заступником голови правління, членом правління «RwS bank» Олегом Черненьким.

Як банки почуваються на другому році війни

2023 рік для української банківської системи був доволі вдалим. Що дозволило банкам згенерувати такі рекордні прибутки?

Банки активно залучали пасиви від фізичних та юридичних осіб. Ці кошти в умовах обмеженого кредитування реального сектору економіки фінустанови вкладали у депозитні сертифікати та ОВДП. Державні цінні папери й були тим дохідним джерелом для всієї банківської системи, драйвером її прибутковості.

Чи можна сказати, що всі банки почуваються однаково добре, чи такий результат — як «середня температура по лікарні»?

Доступ до державних цінних паперів відкритий для всіх банків. Кожен мав змогу користуватися й активно користувався цими фінансовими інструментами відповідно до своєї спроможності. Але зрозуміло, що такі мастодонти, як, наприклад, державні банки, мають ширше коло клієнтів, більше відділень, а тому можуть залучати більше ресурсної бази для того, щоб потім вкладати її в ОВДП та сертифікати.

НБУ, спираючись на оптимістичні результати оцінки стійкості банків у 2023 році, відновив раніше призупинені та запровадив нові регуляторні вимоги до банків. Чи не зарано регулятор ухвалив таке рішення?

Думаю, що ті банки, які погано себе почували на ринку, наразі виведені з нього. У найближчому майбутньому ми не очікуємо великих дефолтів. Втрати, які понесла банківська система у зв'язку з війною, вже пораховані, ризики сприйняті, тому потрібно поступово відновлювати нормальний режим роботи банківської системи. Кроки НБУ у цьому напрямку є цілком логічні. Війна, на жаль, триває, і нам треба нарощувати свою міцність та стійкість, а для банку — це капітал, вимоги до капіталу, виконання нормативів, дохідність.

Повернення довоєнних правил і нові податки: як це вплине на банківську систему

Нещодавно парламент ухвалив законопроєкт, який кардинально змінює оподаткування банків. Їм доведеться сплатити 50% податку на прибуток за 2023 рік, і 25% — за цей. Як ці правила позначаться на банківській системі?

За допомогою НБУ й держави загалом банківська система змогла заробляти. Частину з цього прибутку тепер треба повернути до бюджету. Зважаючи на умови сьогодення, у банківської спільноти є розуміння, чому так зроблено, і що це просто вимога часу.

Думаю, податок, який у 2023 році становив 50% із доходу, не є чимось непосильним. Банки спокійно його сплатять, і це не матиме якогось видимого негативного впливу на банківську систему. Можливо, дещо сповільняться деякі інноваційні процеси, впровадження нових продуктів та технологій. Тобто ці кошти, які підуть на сплату податків, банки могли б спрямувати в інше русло — на розвиток.

А як щодо 25% податку з прибутку на цей рік, адже хто знає, яким він виявиться для банківської системи?

Коли країна знаходиться в стані війни, прогнозувати навіть на декілька місяців наперед — дуже складно. Але якщо відштовхуватися від тих показників, які маємо на даному етапі, то є всі підстави вважати, що банківська система буде прибутковою.

Суттєвим джерелом доходу залишаться державні цінні папери. Тому що ми бачимо логіку регулятора. Навіть зі зниженням облікової ставки, Національний банк не суттєво знизив ставки овернайт, всього на 1%, давши можливість заробляти 16−19%. Крім того, фінустанови працюватимуть над відновленням кредитування й розширенням програм фінансування бізнесу та населення.

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Що буде з кредитами, депозитами та курсом

Під час розгляду законопроєкту на різних рівнях лунали заяви деяких банкірів про можливе підвищення кредитних ставок і цін на банківські послуги через підвищення оподаткування. Чи почали вже банки таке підвищення?

Наразі я не бачу такої тенденції. Адже на ринку є конкуренція, причому не тільки між банками, але й з іншими фінансовими компаніями. Саме конкуренція визначає вартість продуктів та послуг, і наразі немає підстав для суттєвого їх здорожчання. Швидше за все, вони залишаться на такому ж рівні й цього року.

Можливо, якщо на ринку буде великий попит на якусь послугу, вона зросте в ціні. Але на це вплине, насамперед, інтерес із боку населення чи бізнесу, але аж ніяк не рівень податку.

Ліквідність банківської системи зашкалює. Українці, обмежені у фінансових інструментах, активно несуть гроші до банку на депозити, прибутковість яких є доволі привабливою. Чи готуються банки до сценарію, коли у населення з’явиться інший спосіб вигідно і без особливих ризиків вкласти гроші, і вони почнуть виводити свої заощадження?

Сумніваюся, що у найближчий час з’явиться такий альтернативний інструмент, щоб населення чи бізнес почали масово виводити гроші з банку.

НБУ почав сезон зниження ключової ставки, як це позначиться на вартості кредитів і депозитів?

До липня 2023 року облікова ставка була 25%, приблизно на тому ж рівні — від 23% і вище — трималися у банках кредитні ставки за ринковими умовами без державної підтримки. Депозитні ставки, зі свого боку, досягали дохідності 22%, а подекуди й вище. За пів року НБУ знизив ключову ставку на 10 в.п. — зараз вона становить 15%.

Ставки за депозитами у банках дзеркально відображають рухи облікової ставки, а тому з кожним її зниженням дохідність вкладів, щонайменше, на 0,5−1% просідала. Щодо вартості кредитів, то реальний сектор економіки не кредитувався на потрібних об'ємах. Фактично працювала державна програма 5−7−9. Свого ринкового кредитування банки у 2023 році не відновили.

Цього року очікую, що облікова ставка не так активно знижуватиметься — максимум на 2−3 пункти — до 12%. Це надасть банкам можливість більше відновлювати свої існуючі програми фінансування й знижувати вартість кредитів, хоча навряд чи суттєво.

Найімовірніше, для бізнесу кредитні ставки досягатимуть 18−20%; для фізичних осіб, якщо брати найпопулярніший продукт — кредитні картки, — то так і залишаться від 36% і вище.

За депозитами ставки будуть максимально наближеними до облікової: для фізичних осіб — 12−13%, для юридичних — 10−12%.

Чи варто очікувати на зміни на ринку банківських послуг у 2024 році, і, якщо так, то на які?

Не думаю, що 2024 рік буде проривним у плані розширення кредитування чи впровадження нових банківських послуг. Він буде непростим, оскільки немає головного — розуміння щодо закінчення війни. Ми бачимо, що мобілізація посилюється, платоспроможний попит скорочується, брак якісного позичальника поглиблюється.

Це буде більше рік відновлення, а не прориву. Більше уваги, звісно, буде приділено активізації кредитування. Але, з іншого боку, вимоги до потенційних позичальників стали суворіші. Можливо, банки на взаємовигідних умовах розвиватимуть окремі програми, скажімо, із забудовниками, чи представниками сфери обслуговування, з великими корпоративними клієнтами.

Залишаться популярними кредитні картки, розвиватиметься розтермінування, кредитування під заставу.

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Який курс долара банкіри закладають до своїх прогнозів на цей рік?

Наразі це до 40 гривень за долар. У кінці 2023 року ми бачили невелике зростання, але це в межах очікуваного. Не думаю, що цього року, при умові збереження поточних умов, долар зросте більше, ніж до 42 грн.

Які зміни в монетарній політиці НБУ можуть відбутися цього року?

Можливо, Національний банк продовжить пом'якшувати валютні обмеження. Зокрема, збільшить місячні ліміти на продаж безготівкової іноземної валюти громадянам із 50 тис. грн до, скажімо, 100 тис. грн. Також, можливо, перегляне стелю купівлі населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців із існуючих 200 тис. грн до 400 тис. грн.

А в іншому, вважаю, що все залишатиметься, як є. Наприклад, виведення валюти за кордон, логічно, залишити під обмеженнями. Немає підстав наразі й для переходу до цілком вільного курсоутворення.

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Як «RwS bank» впорався з викликами і що готує для своїх клієнтів

Якщо підбивати підсумки 2023 року, яким він був для «RwS bank»?

Рік був вдалим. Банк прибутковий, є активним учасником фінансового ринку, залишається цікавим для клієнта. Попри всі ті складнощі, які існують на сьогодні, ми знаходимо моменти, які дозволяють нам не просто працювати, а й будувати стратегії розвитку.

Назвіть 3 головні події, які сталися у житті вашого банку минулого року?

«RwS bank» став принципалом (прямим учасником, — ред.) платіжної системи Mastercard. Тепер ми маємо додаткові можливості для розширення продуктової лінійки карткового бізнесу. Це важливо для нашого розвитку, ми зможемо швидше реагувати на ринкові зміни, збільшувати напрямки розрахунків, пришвидшувати обробку операцій тощо.

Також «RwS bank» став учасником Української універсальної біржі з метою надання банківських гарантій компаніям, що беруть участь у торгах. Саме банківська гарантія — це одна із передових послуг, яку надає наш банк. У цьому сегменті на ринку банківських послуг «RwS» є одним із найвідоміших і найзатребуваніших.

Важливо також, що, попри ситуацію у країні, весь цей час ми розвивалися, протягом 2023 року ми відкрили відділення — у Дніпрі, Іршаві, Берегово та Івано-Франківську, а також два відділення у Мукачево. Плануємо відкрити ще й в Ужгороді. Крім того, ми намагалися давати змогу заробляти нашим клієнтам разом із нами. Про це свідчить той факт, що «RwS bank» входив до десятки найкращих банків за річною депозитною ставкою.

На яких продуктах «RwS bank» акцентуватиме увагу? Які нові сервіси запропонуєте своїм клієнтам?

Оскільки «RwS bank» більшою мірою корпоративний банк, то будемо, насамперед, зосереджуватися на розвитку й удосконаленні продуктів, зокрема, кредитних, для малого та середнього бізнесу. Також розвиватимемо партнерські програми: маємо кілька напрацювань із забудовниками, автосалонами.

Велику увагу приділятимемо удосконаленню Web-Банкiнгу для корпоративних клiєнтiв та мобільному додатку «RwS bank» для фізичних осіб. Ми постійно доопрацьовуємо і розвиваємо ці додатки щоб повністю задовольняти потреби наших клієнтів.

Що робить ваш банк особливим на ринку, чим ви виділяєтеся серед конкурентів?

Крім уже сказаного, варто відзначити такий наш унікальний і єдиний на всьому ринку депозитний продукт, який дає змогу вкладнику отримувати наперед увесь дохід. Як він працює: клієнт розміщує вклад на пів року, відразу в день оформлення отримує відсотки, а тіло депозиту — по закінченню терміну. Це дуже зручно, і продукт користується неабиякою популярністю серед споживачів фінпослуг.

Іншим нашим козирем є банківські метали. Ми напряму постачаємо злитки золота й срібла зі швейцарського заводу. Вони доступні у наших відділеннях, причому не тільки у столиці, але й у регіонах — у Львові та Вінниці. Останніми місяцями золото зростає в ціні, і ми спостерігаємо підвищений попит на нього. Це цілком очікувано, адже золото завжди, особливо у неспокійні часи, вважалося тихою гаванню для збереження коштів.

Але найголовнішою особливістю «RwS bank» є те, що у будь-яких ситуаціях, будь-то якийсь продукт, програма або завдання, ми не відмовляємо клієнту у допомозі, завжди намагаємося знайти для нього рішення. Принцип індивідуального підходу — ось що робить «RwS bank» банк цінним для клієнта.

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