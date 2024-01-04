Україна та Румунія домовилися про розвиток технологій 5G

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Що відомо

«Домовилися про перші кроки — підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС», — зазначив він.

Також Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну.

Федоров подякував міністру досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдану-Груї Івану за співпрацю. «Відтепер реалізовуватимемо спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС», — додав український урядовець.

Нагадаємо

У жовтні Мінцифри домовилося з Латвією про спільну роботу над запуском 5G в Україні.