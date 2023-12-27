Українська ІТ-армія зупинила роботу однієї з найбільших ERP-систем у рф 1С-Рарус. Клієнти цієї системи не можуть працювати на повну силу через відсутність бухгалтерських сервісів. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
27 грудня 2023, 18:30
Українська ІТ-армія зупинила роботу однієї з найбільших бухгалтерських програм у рф
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«Одна з найбільших ERP-систем у росії зупинила роботу через атаки української ІТ-армії», — написав він.
1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнефть та ВТБ.
«Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки», — наголосив Федоров.
Джерело: Мінфін
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