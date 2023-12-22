Головне за тиждень: обмеження ставок за мікрокредитами, відстрочка виплати держборгу, нові транши для України

Закон запроваджує показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом» та передбачає поступове зниження максимального розміру такої ставки на рівні 1% на день від загального розміру кредиту. Крім того, забороняється кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі.

Країни «Великої сімки» погодились відстрочити виплату держборгу України до 2027 року

Група офіційних кредиторів України з країн «Великої сімки» (G7) та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.

Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Таким чином загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цьогоріч сягнула 18 млрд євро.

Україна отримала грант на суму 150 млн євро від Євросоюзу

20 грудня Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС. Залучені кошти є частиною Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)».

«Київстар» відновив 100% послуг

Найбільший український оператор зв'язку відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном. Про це повідомив президент «Київстар» Олександр Комаров.

Мінекономіки: ВВП у листопаді зріс на 4% попри блокування кордону

У листопаді ВВП України в порівнянні з листопадом минулого року зріс приблизно на 4%. У підсумку за січень-листопад зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В уряді прогнозують зростання зарплат та зміцнення економіки

Кабмін прогнозує, що середня зарплата українців зросте у наступному році. Також урядовці передбачають сповільнення інфляції та зміцнення української економіки. У 2024 році, за прогнозами урядовців, зарплата становитиме 21 809 гривень (до сплати податків). У 2025 році — 25 732 грн та у 2026 — 30 260грн.