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21 грудня 2023, 13:02

Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС

Сьогодні, 21 грудня, Україна отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Таким чином загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цьогоріч сягнула 18 млрд євро. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні, 21 грудня, Україна отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.
Фото: pixabay.com

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«Ці кошти допомагають нам зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання», — зазначив прем'єр.

Він також подякував Європейському Союзу за вагому та своєчасну допомогу нашій державі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності досягти угоди, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення та реформ.

«Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга та майбутнього члена», — зазначила вона у соцмережі X.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС.

Після завершення зустрічі лідерів ЄС Орбан повідомив, що вето накладено на допомогу Україні та що країни-члени ЄС повернуться до цього питання наступного року на новому саміті.

Президент Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

«У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей „мегапакет“. І це — сигнал, який ми хочемо надіслати Україні», — заявив він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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